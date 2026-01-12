Директорица школе у Приједору осумњичена за проневјеру новца из благајне

Извор:
АТВ
12.01.2026
09:31
Коментари:6
Приједорска полиција поднијела је извјештај тужилаштву против директорице Основне школе Доситеј Обрадовић Дубравке Рађеновић због сумње да је узимала новац из благајне који није оправдала.
Полиција је терети за кривична дјела „Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“ и „Проневјера“.
"Наведено лице се терети да је током 2024. и 2025. године као директор јавне установе у Приједору искористило службени положај и противправно присвојило новац из благајне, чиме је оштетило јавну установу за одређени новчани износ", саопштено је из полиције.
