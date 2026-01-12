Logo
Директорица школе у Приједору осумњичена за проневјеру новца из благајне

АТВ

12.01.2026

Приједорска полиција поднијела је извјештај тужилаштву против директорице Основне школе Доситеј Обрадовић Дубравке Рађеновић због сумње да је узимала новац из благајне који није оправдала.

Полиција је терети за кривична дјела „Злоупотреба службеног положаја или овлаштења“ и „Проневјера“.

"Наведено лице се терети да је током 2024. и 2025. године као директор јавне установе у Приједору искористило службени положај и противправно присвојило новац из благајне, чиме је оштетило јавну установу за одређени новчани износ", саопштено је из полиције.

