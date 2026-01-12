Како је Југославија направила хаос на Евровизији 1981

12.01.2026
На друштвеним мрежама је поново актуелизован снимак под називом “Најсмијешнији тренутак Евровизије 1981”, а мало ко би на први поглед помислио да је некадашња Југославија била у средишту тог легендарног догађаја - или, тачније, незгоде.
Традиционална манифестација Евровизија је 1981. године одржана у Даблину, а улогу водитељке имала је Дорин Ни Бриан.
Настала је збуњујућа тишина
Пошто су наступили сви такмичари, уследило је укључивање телевизијских центара широм Европе, како би били саопштени гласови националних жирија.
Када је Брианова позвала Југославију, тачније Загреб и замолила новинарку и водитељку Хелгу Влаховић да саопшти бодове, у преносу је настала збуњујућа тишина.
Неколико тренутака се није чуло ништа, а затим се Хелга кратко јавила и обавијестила да “бодови још нису спремни”. Брианова је поновила питање, након чега се Хелга поново укључила и на крају објавила резултате гласања.
Једна реченица ушла у историју
У једном тренутку, изговорила је и реченицу која је постала дио евровизијске историје. На питање који су резултати чуло се “Немам их“.
Тада су ријетки схватили да се хрватска водитељка заправо обраћала техничкој екипи у студију, покушавајући да им објасни да нема успостављену везу с Даблином, али су њене ријечи чули гледаоци широм Европе, преноси Дневно.хр.
Те године, Југославију је на Евровизији представљао Сеид Мемић Вајта са пјесмом “Лејла“, док је побједу однела Велика Британија са пјесмом “Making Your Mind Up“, у извођењу групе Буцкс Физз.
Снимак ове неспретне, али симпатичне ситуације, данас се често дијели на друштвеним мрежама, гдје га многи и даље називају једним од “најсмијешнијих тренутака у историји Евровизије”.
Хелга Влаховић је преминула 27. фебруара 2012. године, након тешке болести.
