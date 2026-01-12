Станари пријавили мушкарца полицији јер им оставља сумњиве предмете: Ради се о црној магији?

Извор:
Станари једне стамбене зграде у Лукавац узнемирени су након што су надзорне камере забиљежиле особу како испред улаза оставља сумњиве предмете, које поједини станари описују као “враџбине”.
Према информацијама до којих смо дошли, лице је идентификовано – ријеч је о мушкарцу из Лукавца који је запослен у Тузли.
Након прегледа снимака и сазнања о идентитету особе, случај је пријављен надлежним органима, потврђено је за портал Црне-хронике.
Станари наводе да су огорчени и узнемирени, те да сумњају како се ради о црној магији, односно сихирбазу, због чега страхују за сигурност и мир у згради. Како тврде, овакви поступци изазвали су нелагоду међу породицама које ту живе.
Из МУП Лукавац потврђено је да је пријава запримљена и да се подузимају законом предвиђене мјере како би се утврдиле све околности овог догађаја.
Станари апелирају на надлежне институције да хитно реагују, те да се спријече слични инциденти који, како кажу, нарушавају осјећај сигурности у њиховом комшилуку.
