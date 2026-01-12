Logo
Станари пријавили мушкарца полицији јер им оставља сумњиве предмете: Ради се о црној магији?

Извор:

АТВ

12.01.2026

08:45

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Crna Hronika

Станари једне стамбене зграде у Лукавац узнемирени су након што су надзорне камере забиљежиле особу како испред улаза оставља сумњиве предмете, које поједини станари описују као “враџбине”.

Према информацијама до којих смо дошли, лице је идентификовано – ријеч је о мушкарцу из Лукавца који је запослен у Тузли.

Након прегледа снимака и сазнања о идентитету особе, случај је пријављен надлежним органима, потврђено је за портал Црне-хронике.

crna magija

Хроника

Покушај убиства у Добоју ”закувала” црна магија!

Станари наводе да су огорчени и узнемирени, те да сумњају како се ради о црној магији, односно сихирбазу, због чега страхују за сигурност и мир у згради. Како тврде, овакви поступци изазвали су нелагоду међу породицама које ту живе.

Из МУП Лукавац потврђено је да је пријава запримљена и да се подузимају законом предвиђене мјере како би се утврдиле све околности овог догађаја.

Станари апелирају на надлежне институције да хитно реагују, те да се спријече слични инциденти који, како кажу, нарушавају осјећај сигурности у њиховом комшилуку.

Тагови:

crna magija

Lukavac

Коментари (0)
09

16

Како је Југославија направила хаос на Евровизији 1981

09

12

Бијељина јутрос на -7 без гријања

09

02

Нинковић за АТВ: У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци

08

51

Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

08

48

Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

