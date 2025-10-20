Тражећи скидање црне магије, троје Бањалучана преварено за 45.000 марака

Извор:
АТВ
20.10.2025
15:10
Коментари:0
Полиција је поднијела пријаву против Ђ.Н. из Србије због сумње да је под плашотм скидања црне магије преварила троје Бањалучана за 45.000 КМ!
Незванично сазнајемо да су жртве осумњичену контактирале преко интернет станице на којој је нудила услуге скидања црне магије.
У ПУ Бањалука наводе да је Ђ.Н. осумњичена да је починила кривично дјело преваре.
” Ђ.Н. се сумњичи се да је наведено кривично дјело починило у претходном периоду на начин да је довело у заблуду три лица из Бањалуке која су за услуге ”скидања црне магије” послале златни накит и уплатила новац у укупном износу од око 45.000 КМ”, саопштила је ПУ Бањалука.
Најновије
Најчитаније
16
48
16
42
16
40
16
35
16
24
Тренутно на програму