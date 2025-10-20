Logo

Због борби паса пријаве за 15 особа, спасено 14 животиња

Извор:

АТВ

20.10.2025

12:00

Коментари:

0
Због борби паса пријаве за 15 особа, спасено 14 животиња
Фото: Ustupljena fotografija

Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске завршили су криминалистичу обраду над 15 ухапшених у акцији ”Самбо”, у којој су откривене илегалне борбе паса у Дервенти, и против свих ће бити поднесене кривичних пријаве због мучења и убијања животиња.

”Седам осумњичених је по налогу надлежног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Добој пуштено на слободу. Осам особа, који су страни држављани, предати су Служби за послове са странцима БиХ - Теренска канцеларија у Добоју”, саопштио је МУП Републике Српске.

Од даљих борби спасено je 14 паса, међу којима је осам здравих и шест повријеђених.

”Пси, који су затечени на локацији, по наредби надлежног суда предати су у азил и за даље поступање је надлежна Републичка ветеринарска инспекција”, наводе у МУП-у Српске.

Незванично сазнајемо да се ради о изузетно опасним псима, тренираним за учешће у борбама, а вриједност једне такве животиње достиже и до 20.000 евра.

Акција Самбо

Подсјећамо, полиција је у суботу навече на једној локацији у Дервенти открила илегалне борбе паса. На лицу мјеста затечене су 84 особе, међу којима су држављни Србије, Хрватске, Црне Горе, Словеније и БиХ. Ухапшено је 14 особа, док је 70 саслушано у својству свједока. Накнадно је ухапшена још једна особа за коју се сумња да је организовала борбе у Дервенти.

”На лицу мјеста нађени су лешеви убијених паса, више повријеђених паса, а одузета је и одређена количина наркотичких средстава, као и други предмети. Уз само борилиште полицијски службеници су пронашли и привремено одузели 50.000 КМ, у разним валутама”, саопштио је МУП Српске.

Подијели:

Тагови:

борбе паса

MUP RS

хапшења

mučenje životinja

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Отац и син из БиХ оптужени за превару у Њемачкој: Држава оштећена за 1,6 милиона евра

Хроника

Отац и син из БиХ оптужени за превару у Њемачкој: Држава оштећена за 1,6 милиона евра

2 ч

0
Трагедија у Херцеговини: Мушкарац пронађен мртав у кањону Неретве

Хроника

Трагедија у Херцеговини: Мушкарац пронађен мртав у кањону Неретве

5 ч

0
Трагедија у БиХ: Докторица (27) извршила самоубиство

Хроника

Трагедија у БиХ: Докторица (27) извршила самоубиство

5 ч

0
Стравична несрећа: Погинуо мотоциклиста

Хроника

Стравична несрећа: Погинуо мотоциклиста

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

59

Купио вињету, добио казну: Није помогла ни жалба

13

57

Цвијановић: Изетбеговић поново пријети хришћанима у БиХ

13

56

Вујичић: Интереси Српске бране се у Народној скупштини, а не у Сарајеву и ОХР-у

13

52

Зашто Град Бањалука блокира радове на Градском стадиону?

13

48

Детаљи страве: Једна од жена тешко рањених је у поодмаклој трудноћи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner