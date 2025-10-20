Због борби паса пријаве за 15 особа, спасено 14 животиња

Извор:
АТВ
20.10.2025
12:00

Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције МУП-а Републике Српске завршили су криминалистичу обраду над 15 ухапшених у акцији ”Самбо”, у којој су откривене илегалне борбе паса у Дервенти, и против свих ће бити поднесене кривичних пријаве због мучења и убијања животиња.
”Седам осумњичених је по налогу надлежног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Добој пуштено на слободу. Осам особа, који су страни држављани, предати су Служби за послове са странцима БиХ - Теренска канцеларија у Добоју”, саопштио је МУП Републике Српске.
Од даљих борби спасено je 14 паса, међу којима је осам здравих и шест повријеђених.
”Пси, који су затечени на локацији, по наредби надлежног суда предати су у азил и за даље поступање је надлежна Републичка ветеринарска инспекција”, наводе у МУП-у Српске.
Незванично сазнајемо да се ради о изузетно опасним псима, тренираним за учешће у борбама, а вриједност једне такве животиње достиже и до 20.000 евра.
Подсјећамо, полиција је у суботу навече на једној локацији у Дервенти открила илегалне борбе паса. На лицу мјеста затечене су 84 особе, међу којима су држављни Србије, Хрватске, Црне Горе, Словеније и БиХ. Ухапшено је 14 особа, док је 70 саслушано у својству свједока. Накнадно је ухапшена још једна особа за коју се сумња да је организовала борбе у Дервенти.
”На лицу мјеста нађени су лешеви убијених паса, више повријеђених паса, а одузета је и одређена количина наркотичких средстава, као и други предмети. Уз само борилиште полицијски службеници су пронашли и привремено одузели 50.000 КМ, у разним валутама”, саопштио је МУП Српске.
