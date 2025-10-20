Logo

Отац и син из БиХ оптужени за превару у Њемачкој: Држава оштећена за 1,6 милиона евра

Отац и син из Босне и Херцеговине наводно су преварили њемачку државу за милионски износ, пишу медији из Штутгарта. Двојица осумњичених су запослила више од 90 страних радника, а држави су наводно нанели штету од 1,6 милиона евра.

Како преносе немачки медији, 73-годишњи отац и његов 51-годишњи син управљали су грађевинском фирмом на ширем подручју Штутгарта, која је наводно задржавала уплате социјалног осигурања. Царина је извршила претрес њихових домова и пословних просторија, потврдио је гласноговорник службе.

Фирма заправо није била грађевинска

Ревизија Финансијске контроле илегалног рада у оквиру Царинског уреда указала је на могуће кршење закона. Испоставило се да фирма из БиХ није обављала грађевинске послове, већ је служила као агенција за запошљавање. Због тога би уговори о раду могли бити ретроактивно поништени, а радници – око 90 њих – морали су бити обавезно осигурани.

Ако се уговори прогласе неважећим, отац и син могли би бити оптужени и за илегално запошљавање странаца. Царина је у среду заплијенила доказе и испитала неколико запослених на градилиштима о њиховим радним односима.

Радници су били распоређени на градилиштима широм Штутгарта гдје су претежно радили премазе равних кровова.

Како би легално требало да функционише

Уговор о раду је приватноправни споразум у којем се једна страна обавезује да изврши одређени рад или постигне резултат у замјену за договорену накнаду.

Кроз одобрен поступак уговора о раду у Савезној агенцији за запошљавање, фирме из земаља ван ЕУ могу легално и привремено радити у Њемачкој. Такав рад мора бити стваран и независан, а не прикривено запошљавање или заобилажење њемачког социјалног и радног права.

Фирме из ЕУ могу обављати рад у Њемачкој релативно једноставно, али морају поштовати минималне стандарде радног права. Посебна пажња мора се обратити статусу социјалног осигурања, као и здрављу и безбједности запослених на градилиштима.

(Феникс)

