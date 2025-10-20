Logo

Трагедија у БиХ: Докторица (27) извршила самоубиство

20.10.2025

08:20

Трагедија у БиХ: Докторица (27) извршила самоубиство

У мјесту Вражићи код Челића д‌јевојка је прије два дана извршила самоубиство.

Према незваничним информацијама, ријеч је о особи која је имала 27 година и била је запосленица као љекар у болници у Брчком.

Подсјећамо, како је раније објављено, д‌јевојка је живот окончала из пиштоља у породичној кући у Вражићима. На мјесту догађаја извршен је увиђај, а полиција и тужилаштво истражују све околности овог трагичног случаја.

- Радила је код нас у Брчком, била је вриједна и насмијана особа - рекао је за ИнфоПоскок Брчко један од њених колега, који је желио остати анониман.

