Трагедија у БиХ: Докторица (27) извршила самоубиство

У мјесту Вражићи код Челића дјевојка је прије два дана извршила самоубиство.
Према незваничним информацијама, ријеч је о особи која је имала 27 година и била је запосленица као љекар у болници у Брчком.
Подсјећамо, како је раније објављено, дјевојка је живот окончала из пиштоља у породичној кући у Вражићима. На мјесту догађаја извршен је увиђај, а полиција и тужилаштво истражују све околности овог трагичног случаја.
- Радила је код нас у Брчком, била је вриједна и насмијана особа - рекао је за ИнфоПоскок Брчко један од њених колега, који је желио остати анониман.
