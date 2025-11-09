Додик и Каран на састанку са руководством Електране у Станарима

Извор:
СРНА
09.11.2025
17:00
У Станарима је у току разговор предсједника СНСД-а Милорада Додика са руководством и радницима компаније "Електране".
Додика и министра за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран дочекали су директор "Електране" Станари Александар Милић и сувласник компаније Зоран Ивковић.
Термоелектрана Станари инсталисане снаге од 300 мегавата пуштена је у комерцијални рад 20. септембра 2016. године. У њену изградњу уложено је око 550 милиона евра.
Ова компанија данас послује као друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије.
