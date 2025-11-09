Logo
Додик и Каран на састанку са руководством Електране у Станарима

Извор:

СРНА

09.11.2025

17:00

Коментари:

0
Каран и Додик у Станарима
Фото: АТВ / Биљана Стокић

У Станарима је у току разговор предсједника СНСД-а Милорада Додика са руководством и радницима компаније "Електране".

Додика и министра за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Синиша Каран дочекали су директор "Електране" Станари Александар Милић и сувласник компаније Зоран Ивковић.

Каран и Додик у Станарима
Каран и Додик у Станарима

Термоелектрана Станари инсталисане снаге од 300 мегавата пуштена је у комерцијални рад 20. септембра 2016. године. У њену изградњу уложено је око 550 милиона евра.

Додик у Станарима
Додик у Станарима

Ова компанија данас послује као друштво са ограниченом одговорношћу за производњу електричне енергије.

