Млада научница из Српца кренула трагом вука

У Српцу је промовисана научна монографија “Генетика вука БиХ” аутора Драгане Шњеготе, која представља прво истраживање ових животиња на подручју БиХ.
Ова књига, чији је издавач Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци, не представља само научно дјело, него причу о упорности, теренском раду, хиљадама пређених километара и радозналости младе научнице из Српца која је одлучила да крене трагом вука.
У монографији је приказан сложен свијет ове врсте, њен генетички идентитет, начин живота и однос са човјеком, али и упозорено на пријетње с којима се вук данас суочава.
Ова књига настала је као плод сарадње са бројним научницима и институцијама из региона и Европе – од Новог Сада, Љубљане и Гдањска, до Шведске, Грузије и Велике Британије.
Шњегота, која је професор на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањалуци, рекла је да је у монографији описано њено десетогодишње истраживања, као и њених колега из цијеле Европе, током којег је рађена генетичка карактеризација вука из БиХ.
Она је додала да је у књизи описано генерално стање у вези са популацијом вука у Европи, као и који су то можда највећи проблеми са којима се вук суочава.
Шњегота је рекла да се од прошле године, када је ова књига изашла из штампе, промијенио степен законитости заштите вука на подручју ЕУ, па је од категорије строго заштићене врсте прешао у мало мањи степен заштите.
“Средином прошлог вијека популације су биле уништене у потпуности, осим на Балкану. Имали смо ситуацију да у Европи и у одређеним земљама немамо ниједну јединку”, навела је Шњегота.
Она сматра да су њена истраживања, као прва таква о вуку, изузетно важна, јер се без генетичких података не може знати какав је статус неке врсте.
“Ако једног дана дођемо до тога да креирамо неке законе у вези са заштитом вука, информације из књиге могу да помогну у креирању тих документа”, навела је Шњегота.
Она је рекла да је станиште ових животиња у БиХ већински у брдско-планинским подручјима и да га нема у равничарским подручјима уз ријеку Саву, пише Срна.
