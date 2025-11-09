Двије особе ухапшене због давања и примања мита у вези са гласањем на Косову

Извор:
РТС
09.11.2025
14:55

У општини Косово Поље, према налогу основног тужилаштва у Приштини приведене су двије особе због сумње на кривично дјело давања и примања мита у вези са гласањем.
Током истраге, одузет је један телефон, који ће послужити као доказ у даљем истражном поступку.
Према ријечима службених особа двије особе су ухапшене у вези обећања новца за фотографију испуњеног гласачког листића.
„У овом случају, давалац и прималац мита су ухваћени, а кориштени телефон је заплијењен као доказ", наводи се у саопштењу.
