Двије особе ухапшене због давања и примања мита у вези са гласањем на Косову

Извор:

РТС

09.11.2025

14:55

Двије особе ухапшене због давања и примања мита у вези са гласањем на Косову
Фото: Танјуг/АП

У општини Косово Поље, према налогу основног тужилаштва у Приштини приведене су двије особе због сумње на кривично дјело давања и примања мита у вези са гласањем.

Током истраге, одузет је један телефон, који ће послужити као доказ у даљем истражном поступку.

Према ријечима службених особа двије особе су ухапшене у вези обећања новца за фотографију испуњеног гласачког листића.

„У овом случају, давалац и прималац мита су ухваћени, а кориштени телефон је заплијењен као доказ", наводи се у саопштењу.

Косово и Метохија

izbori

mito

