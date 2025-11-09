Лавров: Русија и САД настављају дијалог о Украјини, окончање сукоба немогуће без уважавања руских интереса

Извор:
Украјина остаје кључна тема у руско-америчком дијалогу, али завршетак сукоба није могућ без узимања у обзир руских интереса, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров, истичући да је спреман за директне контакте са америчким државним секретаром Марком Рубиом.
- Државни секретар Марко Рубио и ја разумијемо потребу за редовном комуникацијом. То је важно за разговор о украјинском питању и унапређење билатералне агенде. Зато комуницирамо телефоном и спремни смо да одржимо састанке лично када је то потребно - рекао је Лавров у интервјуу за РИА Новости.
Он је поновио да је завршетак сукоба у Украјини немогућ без рјешавања његових узрока, и узимања у обзир руских интереса.
- По нашем мишљењу, окончање сукоба је немогуће без узимања у обзир руских интереса и искорењивања његових основних узрока - казао је Лавров.
Нагласио је да је питање власништва над полуострвом Крим за руску страну затворено.
- Што се тиче Крима и Севастопоља, становници полуострва су искористили своје право на самоопредјељење на референдуму још у марту 2014. године, на коме су гласали за поновно уједињење са Русијом - истакао је он.
Лавров је казао и да Русија не открива све детаље својих разговора са САД о украјинском питању.
- Из очигледних разлога, не откривамо све детаље наших разговора са америчком страном о украјинском питању, иако када медији објављују отворене лажне информације, природно дајемо одговарајуће коментаре - рекао је Лавров, у одговору на питање да ли је америчка администрација назначила спремност да де јуре призна Крим као руску територију, у оквиру мировног плана за Украјину.
Лавров је додао да руско-америчка дискусија о украјинском питању обухвата широк спектар тема и није ограничена на један аспект.
- Дискусија обухвата широк спектар тема и није ограничена на један аспект. Иако управо тако неки новинари и стручњаци покушавају да "прикажу" преговоре, што је у основи нетачно - закључио је Лавров.
Лавров: Армија и флота нису све што Москва има
Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је да су главни савезници Русије њене оружане снаге – армија, флота и Ваздушно-космичке снаге, истичући да оне гарантују безбејдност и независност земље у условима глобалних изазова.
У интервјуу за телевизију Звезда, Лавров је подсјетио на чувену изреку руског цара Александра III да Русија има само два савезника – армију и флоту, додајући да у савремено доба треба додати и Ваздушно-космичке снаге.
- Често се присјећамо да Русија и даље има два савезника – армију и флоту, али, без сумње, треба додати и Ваздушно-космичке снаге - рекао је он у интервјуу телевизији Звезда.
Шеф руске дипломатије нагласио је да у савременом геополитичком контексту Русија води борбу за праведнији свјетски поредак, у коме ниједна држава не би могла самостално да диктира услове другима.
- Савезник Русије у раду на демократизацији међународних односа јесте и компанија "Рособоронекспорт", као и све оне компаније које преко нашег главног посредника испоручују своје производе на светска тржишта - истакао је Лавров.
Он је додао да извоз руског оружја има значајан утицај на позицију Русије у глобалној политици и дипломатији, укључујући и преговоре на највишем нивоу.
