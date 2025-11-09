Logo
Лавров: Русија и САД настављају дијалог о Украјини, окончање сукоба немогуће без уважавања руских интереса

Агенције

09.11.2025

14:43

0
Сергеј Лавров, министар спољних послова Русије
Фото: Srna

Украјина остаје кључна тема у руско-америчком дијалогу, али завршетак сукоба није могућ без узимања у обзир руских интереса, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров, истичући да је спреман за директне контакте са америчким државним секретаром Марком Рубиом.

- Државни секретар Марко Рубио и ја разумијемо потребу за редовном комуникацијом. То је важно за разговор о украјинском питању и унапређење билатералне агенде. Зато комуницирамо телефоном и спремни смо да одржимо састанке лично када је то потребно - рекао је Лавров у интервјуу за РИА Новости.

Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Словачка против кориштења замрзнутих руских средстава за финансирање Украјине

Он је поновио да је завршетак сукоба у Украјини немогућ без рјешавања његових узрока, и узимања у обзир руских интереса.

- По нашем мишљењу, окончање сукоба је немогуће без узимања у обзир руских интереса и искорењивања његових основних узрока - казао је Лавров.

Нагласио је да је питање власништва над полуострвом Крим за руску страну затворено.

- Што се тиче Крима и Севастопоља, становници полуострва су искористили своје право на самоопредјељење на референдуму још у марту 2014. године, на коме су гласали за поновно уједињење са Русијом - истакао је он.

pupovacc

Регион

Пуповац: Санкционисати одговорне за ширење говора мржње и подстицања на насиље

Лавров је казао и да Русија не открива све детаље својих разговора са САД о украјинском питању.

- Из очигледних разлога, не откривамо све детаље наших разговора са америчком страном о украјинском питању, иако када медији објављују отворене лажне информације, природно дајемо одговарајуће коментаре - рекао је Лавров, у одговору на питање да ли је америчка администрација назначила спремност да де јуре призна Крим као руску територију, у оквиру мировног плана за Украјину.

Лавров је додао да руско-америчка дискусија о украјинском питању обухвата широк спектар тема и није ограничена на један аспект.

- Дискусија обухвата широк спектар тема и није ограничена на један аспект. Иако управо тако неки новинари и стручњаци покушавају да "прикажу" преговоре, што је у основи нетачно - закључио је Лавров.

Судија

Фудбал

Нови скандал у српском фудбалу: Нападнут судија!

Лавров: Армија и флота нису све што Москва има

Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров изјавио је да су главни савезници Русије њене оружане снаге – армија, флота и Ваздушно-космичке снаге, истичући да оне гарантују безбејдност и независност земље у условима глобалних изазова.

У интервјуу за телевизију Звезда, Лавров је подсјетио на чувену изреку руског цара Александра III да Русија има само два савезника – армију и флоту, додајући да у савремено доба треба додати и Ваздушно-космичке снаге.

- Често се присјећамо да Русија и даље има два савезника – армију и флоту, али, без сумње, треба додати и Ваздушно-космичке снаге - рекао је он у интервјуу телевизији Звезда.

Шеф руске дипломатије нагласио је да у савременом геополитичком контексту Русија води борбу за праведнији свјетски поредак, у коме ниједна држава не би могла самостално да диктира услове другима.

Мраз зима

Друштво

Прогноза за наредну седмицу: Ево када се очекује снијег

- Савезник Русије у раду на демократизацији међународних односа јесте и компанија "Рособоронекспорт", као и све оне компаније које преко нашег главног посредника испоручују своје производе на светска тржишта - истакао је Лавров.

Он је додао да извоз руског оружја има значајан утицај на позицију Русије у глобалној политици и дипломатији, укључујући и преговоре на највишем нивоу.

Сергеј Лавров

Русија

Украјина

