Нови скандал у српском фудбалу: Нападнут судија!

09.11.2025
14:29
Коментари:0
Нови огроман скандал у српском фудбалу. Овога пута у режији фудбалера из Зонске лиге Београд. Све се дешавало на терену на Ади Циганлији током дуела БСК 1926 и Врчина.
Од уводних минута окршаја била је примјетна тензија у редовима гостију из Врчина, а ствари су кулминирале у трећем минуту надокнаде времена, открива Спортски журнал.
Први је главни арбитар Лазар Јанчевски при резултату 1:1 досудио оправдани једанаестерац за домаћина. Одговорност је преузео капитен Александар Марић, а голман Ковачевић се истакао одбраном. Ипак, први помоћни судија Лазар Миловановић је сигнализирао да је Ковачевић истрчао испред линије прије времена, па је одлучено да се извођење пенала понови.
Врчинци су у том моменту изгубили контролу, а најратоборнији је био Лука Ћоровић који се залетио и из све снаге одгурнуо судију Лазара Милосављевића који је одлетио два метра и ударио главом о земљу. И остали играчи из гостујућег табора су одлучили да се обрачунају са првим помоћником, те је тензија тек послије пет минута доведена под контролу.
Услиједиле су санкције: Лука Ђоровић и Урош Ивковић су су због учествовања у нападу на помоћног судију добили директне црвене картоне, а Врчинци послије хаоса који су изазвали нису жељели да остану на терену, те су исти напустили прије него што је меч званично приведен крају. Наравно, ово је тек почетак, очекује се жестока реакција Марка Осмајлића, комесара за такмичење у Зонској лиги Београд.
