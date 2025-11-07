Logo

Раднички у црним дресовима до краја године у част Младена Жижовића

07.11.2025

21:05

Младен Жижовић
Фото: АТВ

Цијели регион још увијек је потресен након изненадне смрти Младена Жижовића, који је преминуо током утакмице између Младости и Радничког из Крагујевца прије четири дана. Трагедија се догодила средином првог полувремена када је 44-годишњем тренеру позлило поред клупе, а убрзо потом стигле су вијести које су све оставиле у невјерици.

У данима након његове смрти, бројни клубови, играчи и спортски радници опростили су се од Жижовића дирљивим порукама, а овог викенда биће одигран и хуманитарни меч између Радничког из Крагујевца и Борца. Сав приход од продаје улазница биће дониран његовој породици.

Крагујевчани су отишли и корак даље.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Имам неколико идеја

Наиме, они ће до краја 2025. године све утакмице играти у црним дресовима, као трајни знак сјећања на свог преминулог тренера.

У знак поштовања према Жижовићу, и у Босни и Херцеговини ће наредног викенда све утакмице 14. кола WWin лиге БиХ почети минутом шутње, пишу Независне.

