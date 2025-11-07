Раднички у црним дресовима до краја године у част Младена Жижовића

07.11.2025
21:05
Коментари:0
Цијели регион још увијек је потресен након изненадне смрти Младена Жижовића, који је преминуо током утакмице између Младости и Радничког из Крагујевца прије четири дана. Трагедија се догодила средином првог полувремена када је 44-годишњем тренеру позлило поред клупе, а убрзо потом стигле су вијести које су све оставиле у невјерици.
У данима након његове смрти, бројни клубови, играчи и спортски радници опростили су се од Жижовића дирљивим порукама, а овог викенда биће одигран и хуманитарни меч између Радничког из Крагујевца и Борца. Сав приход од продаје улазница биће дониран његовој породици.
Крагујевчани су отишли и корак даље.
Свијет
Орбан: Имам неколико идеја
Наиме, они ће до краја 2025. године све утакмице играти у црним дресовима, као трајни знак сјећања на свог преминулог тренера.
У знак поштовања према Жижовићу, и у Босни и Херцеговини ће наредног викенда све утакмице 14. кола WWin лиге БиХ почети минутом шутње, пишу Независне.
Најновије
Најчитаније
21
51
21
47
21
42
21
41
21
38
Тренутно на програму