Испливао снимак маскираних хулигана, узвикивали усташки поклич "За дом спремни"

Извор:

Јутарњи.хр

07.11.2025

20:50

Коментари:

0
Фото: Printscreen/X/Hooligans.cz Official

Педесетак маскираних мушкараца, углавном младића, окупило се у петак увече испред Српског културног центра у Загребу, гдје се одржава изложба у оквиру Дана српске културе и узвикивали усташки поклич "За дом спремни".

Маскирани мушкарци пјевали и пјесму "О Хрватска, о Хрватска, независна држава", а разишли су се након доласка интервентне полиције, преноси ХРТ.

Интервентна полиција и даље пристиже испред Српског културног центра и блокира прилазак. На друштвеним мрежама се појавио и снимак окупљених хулигана.

У Српском културном центру у загребу одржава се изложба "Ефемерис - легат Дејана Медаковића", у оквиру овогодишњих Дана српске културе.

Болница

Друштво

Јовица је спасао живот дјевојци која је пала на њега са другог спрата: Данас нема ни за хљеб

Полиција није одмах интервенисала, окупљени су се сами удаљили, а неки су касније били легитимисани.

Српском културном центру, гдје се одржава отварање изложбе, више нико не може да приђе, јавља ју локални портали. Све је пуно интервентне полиције, и даље долази још полицијских возила. Има и нешто припадника специјалне полиције.

Како неслужбено преноси Јутарњи лист, током дана је међу навијачким групама и BBB кружио позив да се окупе у Прерадовићевој улици, због чега је стигао велики број припадника интервентне полиције.

Тагови:

huligani

ustaški pozdrav

Коментари (0)
