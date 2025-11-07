Испливао снимак маскираних хулигана, узвикивали усташки поклич "За дом спремни"

Извор:
Јутарњи.хр
07.11.2025
20:50
Коментари:0
Педесетак маскираних мушкараца, углавном младића, окупило се у петак увече испред Српског културног центра у Загребу, гдје се одржава изложба у оквиру Дана српске културе и узвикивали усташки поклич "За дом спремни".
Маскирани мушкарци пјевали и пјесму "О Хрватска, о Хрватска, независна држава", а разишли су се након доласка интервентне полиције, преноси ХРТ.
Интервентна полиција и даље пристиже испред Српског културног центра и блокира прилазак. На друштвеним мрежама се појавио и снимак окупљених хулигана.
У Српском културном центру у загребу одржава се изложба "Ефемерис - легат Дејана Медаковића", у оквиру овогодишњих Дана српске културе.
Друштво
Јовица је спасао живот дјевојци која је пала на њега са другог спрата: Данас нема ни за хљеб
Полиција није одмах интервенисала, окупљени су се сами удаљили, а неки су касније били легитимисани.
Српском културном центру, гдје се одржава отварање изложбе, више нико не може да приђе, јавља ју локални портали. Све је пуно интервентне полиције, и даље долази још полицијских возила. Има и нешто припадника специјалне полиције.
Како неслужбено преноси Јутарњи лист, током дана је међу навијачким групама и BBB кружио позив да се окупе у Прерадовићевој улици, због чега је стигао велики број припадника интервентне полиције.
07.11.2025🇭🇷Info BBB: 60 of us BBB came in front of the cultural center in Zagreb where the Serbian art exhibition was, this is the month when in Croatia we remember the anniversary of Vukovar and we do not want Serbs and their culture, a few days ago the same thing happened in… pic.twitter.com/2lXjwm7SDK— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 7, 2025
Друштво
1 ч0
Кошарка
1 ч0
Здравље
1 ч0
Економија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
21
51
21
47
21
42
21
41
21
38
Тренутно на програму