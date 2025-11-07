Позната компанија прогласила стечај након 70 година

Извор:
07.11.2025
20:02
Њемачки произвођач купаћих костима Адолф Ридл ГмбХ & Цо. КГ, познат по брендовима Санфлер, Олyмпиа, Санмарин и Вејвмејкер, након више од 70 година пословања прогласио је стечај због привредне кризе.
Плате запосленика биће привремено осигуране путем стечајне накнаде, а случај симболизује све дубље проблеме њемачке индустрије и средњих предузећа.
Привредна криза која посљедњих мјесеци потреса Њемачку присилила је још једно традиционално предузеће на кољена. Компанија с више од 70 година историје, произвођач купаћих костима проглашена је инсолвентном.
Према одлуци Окружног суда у Баyреуту, за привременог стечајног управника именован је нирнбершки адвокат Јоахим Еxнер, који је, како наводи Радио Маинвеле, свој посао започео у четвртак.
Портал "инбаyреутх" такође извјештава о стечају те наглашава како ће плате запосленика бити привремено осигуране путем стечајне накнаде за период од три мјесеца.
Компанија је основана прије више од седам деценија и на својој службеној интернет страници описује се као традиционално, породично вођено средње предузеће. Позната је по својим брендовима купаћих костима, који се продају путем специјализованих трговина у више европских земаља.
Ова инсолвентност још је један показатељ дубоких проблема који тренутно погађају њемачку индустрију, нарочито средња предузећа која се суочавају с растућим трошковима, падом потражње и несигурним тржишним условима.
