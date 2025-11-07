Logo

Позната компанија прогласила стечај након 70 година

Извор:

Агенције

07.11.2025

20:02

Коментари:

0
Позната компанија прогласила стечај након 70 година
Фото: Unsplash

Њемачки произвођач купаћих костима Адолф Ридл ГмбХ & Цо. КГ, познат по брендовима Санфлер, Олyмпиа, Санмарин и Вејвмејкер, након више од 70 година пословања прогласио је стечај због привредне кризе.

Плате запосленика биће привремено осигуране путем стечајне накнаде, а случај симболизује све дубље проблеме њемачке индустрије и средњих предузећа.

policija hrvatska

Регион

Нови хаос у Хрватској: Маскирани нападачи покушали упасти у Српски културни центар

Привредна криза која посљедњих мјесеци потреса Њемачку присилила је још једно традиционално предузеће на кољена. Компанија с више од 70 година историје, произвођач купаћих костима проглашена је инсолвентном.

Према одлуци Окружног суда у Баyреуту, за привременог стечајног управника именован је нирнбершки адвокат Јоахим Еxнер, који је, како наводи Радио Маинвеле, свој посао започео у четвртак.

Портал "инбаyреутх" такође извјештава о стечају те наглашава како ће плате запосленика бити привремено осигуране путем стечајне накнаде за период од три мјесеца.

Компанија је основана прије више од седам деценија и на својој службеној интернет страници описује се као традиционално, породично вођено средње предузеће. Позната је по својим брендовима купаћих костима, који се продају путем специјализованих трговина у више европских земаља.

Бањалука

Република Српска

Туристички ваучери од 100 КМ поново доступни у Републици Српској

Ова инсолвентност још је један показатељ дубоких проблема који тренутно погађају њемачку индустрију, нарочито средња предузећа која се суочавају с растућим трошковима, падом потражње и несигурним тржишним условима.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

Стечај

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Обављена обдукција још двије жртве пожара, познати узроци смрти

Хроника

Обављена обдукција још двије жртве пожара, познати узроци смрти

2 ч

0
Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

БиХ

Ковачевић: Из дневног боравка у Албанији и Њемачкој поништавају изборну вољу Срба

2 ч

0
Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

Економија

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

2 ч

0
50 година рада Универзитета у Бањалуци

Република Српска

50 година рада Универзитета у Бањалуци

2 ч

0

Више из рубрике

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

Економија

Нови погон „Перутнине птуј“ вриједан 15 милиона км

2 ч

0
''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''

Економија

''Биће утврђена одговорност за стање у РиТЕ Угљевик''

5 ч

2
Радијатор гријање

Економија

Ова метода дефинитивно смањује рачун за гријање

9 ч

0
Велики преокрет: "Не купујемо руски Лукоил"

Економија

Велики преокрет: "Не купујемо руски Лукоил"

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

51

Ко је Дарко Дуловић - ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

21

47

Трамп дочекао Орбана у Бијелој кући

21

42

УЕФА мијења систем квалификација за Свјетско и Европско првенство

21

41

АТВ открива: Ево ко је ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

21

38

Свети Димитрије не напушта оне који му се моле: Сутра изговорите ове ријечи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner