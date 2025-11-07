Logo

Обављена обдукција још двије жртве пожара, познати узроци смрти

07.11.2025

19:44

Обављена обдукција још двије жртве пожара, познати узроци смрти
Обављена је и обдукција тијела још двије жртве пожара у Дому пензионера у Тузли.

Ријеч је о двије женске особе које су преминуле накнадно у Универзитетском клиничком центру у Тузли.

"Тужилаштву ТК су саопштени резултати обдукције тијела двије женске особе, жртве пожара у Дому пензионера Тузла, које су јуче преминуле у УКЦ Тузла, чији су иницијали М.А. рођена 1936. године и Т.С. рођена 1941. године. Узроци смрти код обје жене су удисање угљен-моноксида што је изазвало респираторне опекотине те су и преминуле од посљедица тих повреда", навео је портпарол Тужилаштва ТК Адмир Арнаутовић.

