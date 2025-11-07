Logo

Посвађао се са комшиницом, па је лопатом ударио по глави и стомаку

Извор:

Блиц

07.11.2025

16:30

Фото: Unsplash

Више јавно тужилаштво у Лесковцу одредило задржавање Ц. Ј. (69) из Губаревца код Лесковца због сумње да је извршио кривично дјело убиство у покушају.

Како се сазнаје, сумња се да је он данас у Губеревцу при расправи са комшиницом Ц. Б.(61) исту металним дијелом лопате ударио по глави и стомаку и нанио тешке и по живот опасне повреде.

Зохран Мамдани

Свијет

Нови градоначелник Њујорка разбјеснио Србе

"Жена је задобила повреде у виду прелома сљепоочне кости и хематома у предјелу стомака због којих повреда је примљена на лијечење у КЦ у Нишу. Обављен увиђај од стране јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу", каже извор Блица.

