Посвађао се са комшиницом, па је лопатом ударио по глави и стомаку

Извор:
Блиц
07.11.2025
16:30
Коментари:0
Више јавно тужилаштво у Лесковцу одредило задржавање Ц. Ј. (69) из Губаревца код Лесковца због сумње да је извршио кривично дјело убиство у покушају.
Како се сазнаје, сумња се да је он данас у Губеревцу при расправи са комшиницом Ц. Б.(61) исту металним дијелом лопате ударио по глави и стомаку и нанио тешке и по живот опасне повреде.
Свијет
Нови градоначелник Њујорка разбјеснио Србе
"Жена је задобила повреде у виду прелома сљепоочне кости и хематома у предјелу стомака због којих повреда је примљена на лијечење у КЦ у Нишу. Обављен увиђај од стране јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Лесковцу", каже извор Блица.
Свијет
50 мин0
Свијет
52 мин0
Хроника
57 мин0
Република Српска
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму