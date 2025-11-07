Logo

Тинејџер бомбаш се разнио током молитве, више од 50 повријеђених

Извор:

Информер

07.11.2025

Тинејџер бомбаш се разнио током молитве, више од 50 повријеђених
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У Џакарти се догодио стравичан бомбашки напад током молитве у џамији која се налази у оквиру школског комплекса. Више од 50 људи је повријеђено, а за напад је осумњичен седамнаестогодишњи ученик.

Према саопштењу индонежанске полиције, напад је извео ђак који је код себе имао експлозивну направу, али и оружје за ерсофт на којем су исписане неонацистичке поруке. У тренутку детонације џамија је била пуна ученика и наставника који су присуствовали молитви.

До сада је укупно 55 особа збринуто у болницама, међу њима су и тешко повријеђени, а већину жртава чине ученици школе која се налази у области Келапа Гадинг, сјеверно од центра Џакарте.

Шеф националне полиције, Листјо Сигит Прабово, изјавио је да је истрага у току и да се провјерава прошлост нападача, као и његови могући мотиви. Он је нагласио да се утврђује да ли је младић имао везе са екстремистичким групама које дјелују путем интернета.

Замјеник предсједника Доњег дома парламента, Суфми Даско Ахмад, који је обишао повријеђене у болници, рекао је медијима да је осумњичени тренутно на операцији.

Мајка која је тукла дијете у аутобусу

Хроника

Шамарала дијете пред свима у аутобусу, полиција на ногама

Како преноси агенција Ројтерс, ученик је задобио тешке повреде приликом експлозије.

Очевици тврде да су чули најмање двије јаке детонације око поднева по локалном времену, баш у тренутку када је започела проповед. Паника је захватила читав комплекс, док су спасиоци и полиција убрзо евакуисали преостале ученике и запослене.

Џамија у којој се догодила трагедија налази се унутар државне средње школе у морнаричком комплексу у насељу Келапа Гадинг, где је одмах након експлозија успостављен безбједносни кордон и покренута детаљна истрага, пише Информер.

Indonezija

bombaški napad

