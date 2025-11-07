Брисел увео визе Русима, Захарова: Шта ће им туристи када имају мигранте и Украјинце

Извор:
07.11.2025
14:23
Европска комисије саопштила је да уводи потпуну забрану на издавање нових мулти шенгенских виза за грађане Русије и да одлука ступа на снагу одмах.
"Од овог момента грађани Русије више не могу да добијају мулти визе. То значи да ће руски држављани морати да подносе захтјев за визу сваки пут када планирају да путују у ЕУ", наводи се у саопштењу Комисије.
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова рекла је овим поводом "шта ће Европи платежно способни туристи кад имају мигранте и Украјинце који избјегавају војну обавезу."
Земље ЕУ могу, по сопственом нахођењу, скратити рок важења виза за више улазака које су већ издате Русима, наводи се у документу. Једнократне визе ће се издавати као и до сада, док вишекратне визе могу бити издате појединцима на рок до пет година у изолованим случајевима. Мулти визе ће се издавати родбини резидената држава ЕУ, као и возачима теретних возила и поморцима.
