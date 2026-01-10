Logo
Французи се припремају за потенцијалне пријевремене изборе

Извор:

СРНА

10.01.2026

11:16

Фото: Atypeek Dgn/Pexels

Премијер Француске Себастијен Лекорну наредио је министру унутрашњих послова Лорану Нуњезу да изврши припреме за потенцијалне пријевремене изборе у марту у случају да се изгласа неповјерење Влади због планираног потписивања трговинског споразума ЕУ и Меркусора, јавила је телевизија БФМТВ.

Неименовани извор из Владе рекао је за БФМТВ да су пријевремени избори оквирно планирани за 15. и 22. март, када се одржавају и општински избори.

Влада ће бити распуштена у случају да јој се изгласа неповјерење у парламенту.

Чланице ЕУ јуче су одобриле контроверзни споразум са јужноамеричким трговинским блоком Меркосур. Против су биле Француска, Пољска, Мађарска, Аустрија и Ирска, док је Белгија била суздржана.

еТуризам

Друштво

У функцији Централни информациони систем у угоститељству

Аргентински министар спољних послова Пабло Квирно изјавио је јуче да ће споразум бити потписан 17. јануара у Парагвају.

