Стрип са Суперменом, некада у власништву Николаса Кејџа, продат за рекордну суму

Извор:

Танјуг

10.01.2026

10:50

Коментари:

0
Супермен
Фото: Друштвена мрежа X/New York Post

Риједак примјерак стрипа у којем се први пут појављује Супермен, а који је раније припадао глумцу Николасу Кејџу, продат је једном колекционару за рекордних 15 милиона долара.

То је 150 милиона више него што је стрип "Action Comics #1" коштао када је објављен 1938, када је његова цијена износила је 10 центи, преноси сајт Цомиццонецт.

Стрип је продао анонимни власник, а име купца такође није саопштено.

Овом цијеном је надмашен ранији рекорд када је такође продат други примјерак стрипа са Суперменом по цијени од 9,1 милиона долара.

пијесак

Свијет

Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде

Примјерак стрипа који је постигао нови рекорд припадао је раније глумцу Николасу Кејџу коме је украден, да би био поново пронађен 11 година касније.

Кејџ га је купио 1996. за 150.000 долара што је у то вријеме такође била рекордна цијена.

Стрип је украден из његовог дома у јануару 2000. током једне забаве, да би уз помоћ полиције био пронађен 11 година касније.

Глумац га је потом продао на аукцији за 2,2 милиона долара.

Supermen

Strip

