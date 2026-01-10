Logo
Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

РТРС

Нова зимска атракција код Бањалуке: Отвара се Ски парк Мањача

Нова зимска прича надомак Бањалуке, Ски парк Мањача, биће отворен сутра у 10 часова.

На Мањачи се деценијама чекало да почну да се реализују спортско-рекреативни садржаји, а Мирослав Мишковић поручује да Ски парк Мањача представља почетак једне нове ере.

"Лоцирали смо се на језеро Мањача и у оквиру Туристичко рекреативног центра Мањача, који је почео са радом 2020. године, оспособили активности за љетни туризам. Ово је наставак тог пројекта, а Ски парк Мањача представља почетак нове ере. Циљ је да током цијеле године на Мањачи постоје различите активности", рекао је Мишковић.

Истиче да је у питању тренажни центар назива Ски парк, те да је ријеч о стази дужине 110 метара са ски лифтом и сопственим системом за осњежавање.

"Обезбиједили смо и машину за припрему стазе која има додатак за нордијско скијање, а успјели смо да уредимо и стазу око језера, чиме смо добили и ту могућност", додаје Мишковић.

Истиче да је идеја за овакав пројекат постојала дуже вријеме, те да се сада указала прилика.

"Циљ овог пројекта је да омогућимо квалитетну школу скијања и да млади науче правилно да скијају у свом граду. Стаза је идеална, а циљ је – како често кажемо у шали – да д‌јеца не иду на море да би научила да скијају, већ да то науче у Бањалуци. Након тога могу да скијају широм Европе", истакао је Мишковић.

Додаје да је за све посјетиоце обезбијеђен и ски-рентал који је неопходан за овакав пројекат.

"Нисмо никоме конкуренција – ми смо ски-камп који пружа основу. Сви остали ће имати користи од овога, јер ће добити кандидате који већ знају да скијају. Ми смо одскочна даска за све остале. С обзиром на временске прилике, систем за осњежавање био је неопходан, а близина језера омогућава да сезона траје дуже", рекао је Мишковић.

Додаје да је за сутра планирано пуштање у рад ски-лифта, те да је Мањача једна од ријетких микро-локација у свијету гд‌је је љети могуће скијање на води, а зими класично скијање.

"Имамо два облика скијања и ми кажемо да код нас скије не остају у магацину – само се мијења подлога", поручио је Мишковић.

Указао је и на важност језера на Мањачи те подсјетио да је ово језеро богато и рибљим фондом, те да се на њему одржавају разна такмичења у пецању, што наравно говори и о квалитету воде. Додаје да се на овом локалитету налази и хотел који ће сервисирати ову локацију, а у припреми је и клизалиште које ће бити највеће природно клизалиште у региону.

"Важно је напоменути да ће пројекат Мањача 365 укључивати и адреналински парк за д‌јецу. То ће бити финални пројекат – парк за сва четири годишња доба. Сутра, од 10 часова, биће званично отварање. Надамо се да киша неће превише нарушити стазу. На располагању је и угоститељски објекат са погледом на стазу. Сутра је бесплатан ски-пас и позивамо све грађане да нам се придруже", закључио је Мишковић.

