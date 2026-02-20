Наговорио жену да му пошаље слику картице па јој скинуо велике паре

Извор:
АТВ
20.02.2026
14:14
Полицијски службеници Полицијске станице Нови Град су 19.02.2026. године извршили криминалистичку обраду лица А.Х. из Бихаћа, које је претходно у Бихаћу лишено слободе, због постојања основа сумње да је у децембру мјесецу прошле године починило кривично дјело „Превара“.
Он се терети да је доводећи у заблуду оштећену из Новог Града да путем вибер апликације комуницира са њој познатим лицем, исту навело да пошаље фотографију банковне картице и уступи сигурносни код банке, након чега јој је са рачуна у више наврата скинуло новчана средства у укупном износу од 2.100,00 КМ. Осумњичено лице је потом новац пребацило на свој кориснички рачун отворен у спортској кладионици.
О наведеном је обавијештен тужилац Окружног јавног тужилаштва Приједор којем ће се по комплетирању предмета против А.Х. доставити извјештај за почињено кривично дјело „Превара“.
Полицијска управа Приједор апеловала је на грађане да не дају непознатим лицима податке од банковних картица и рачуна или друге личне податке који се могу злоупотријебити, односно да прије уступања тих података провјере да се ради о њима познатим лицима.
"Све случајеве превара грађани могу пријавити надлежној полицијској станици, а више информација о томе како се заштитити од сајбер криминала и на који начин пријавити сумњу у превару путем интернета грађани могу пронаћи на интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске", поручују у ПУ Приједор.
