Инфлуенсерка (27) преминула након пластичне операције: Изненада јој позлило

Бразилска инфлуенсерка Бјанка Дијас преминула је у 27. години, само неколико дана након што је подвргнута естетској операцији.
Бјанка се налазила на кућном опоравку од захвата, који је добро текао, када јој је изненада позлило, према наводима њене породице.
Преминула је 18 дана након операције, пошто је поново примљена у болницу ради лијечења симптома. Наводно је умрла од плућне емболије. Покренута је истрага како би се утврдио тачан узрок њене смрти.
Прије него што је превезена у болницу, Бјанка Дијас је боравила у породичној кући у близини Сао Паула у Бразилу. Бјанка, која је имала готово 60.000 пратилаца на Инстаграму, била је истакнута личност у свом родном граду Мауа.
На њеној Инстаграм страници стајало је: "Живим својим темпом, без журбе и са сврхом.“
Бјанка је иначе и мајка двије ћеркице и недавно је објављивала фотографије и утиске посјете Лондону током новембра и децембра.
Званичници нису открили тачну врсту захвата ком се подвргла, што је оставило простор за нагађања у јавности. Дискусије на интернету усмјерене су на ризичне естетске процедуре, укључујући липосукцију и абдоминопластику.
Биће сахрањена у родном граду.
