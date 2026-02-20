Logo
Large banner

Инфлуенсерка (27) преминула након пластичне операције: Изненада јој позлило

Извор:

Курир

20.02.2026

14:10

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Бразилска инфлуенсерка Бјанка Дијас преминула је у 27. години, само неколико дана након што је подвргнута естетској операцији.

Бјанка се налазила на кућном опоравку од захвата, који је добро текао, када јој је изненада позлило, према наводима њене породице.

Слађана Мишић

Бања Лука

Мишићева открила колику ће плату имати након повећања

У болницу је превезена усљед отежаног дисања.

Преминула је 18 дана након операције, пошто је поново примљена у болницу ради лијечења симптома. Наводно је умрла од плућне емболије. Покренута је истрага како би се утврдио тачан узрок њене смрти.

Прије него што је превезена у болницу, Бјанка Дијас је боравила у породичној кући у близини Сао Паула у Бразилу. Бјанка, која је имала готово 60.000 пратилаца на Инстаграму, била је истакнута личност у свом родном граду Мауа.

На њеној Инстаграм страници стајало је: "Живим својим темпом, без журбе и са сврхом.“

Бјанка је иначе и мајка двије ћеркице и недавно је објављивала фотографије и утиске посјете Лондону током новембра и децембра.

ruke molitva pixabay

Друштво

Ова три гријеха су веома опасна: Већина хришћана их игнорише

Званичници нису открили тачну врсту захвата ком се подвргла, што је оставило простор за нагађања у јавности. Дискусије на интернету усмјерене су на ризичне естетске процедуре, укључујући липосукцију и абдоминопластику.

Биће сахрањена у родном граду.

Подијели:

Тагови :

инфлуенскерка

Brazil

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ о новој рунди преговора: Чека се коначна одлука

1 ч

0
Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

Србија

Ништа им није свето: Обијена црква у Добротину код Липљана

1 ч

0
Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

Сцена

Ово је Дијана - друга супруга Баје Малог Книнџе

1 ч

0
Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

Хроника

Возач трамваја који је учествовао у саобраћајној несрећи већ три године нема возачку дозволу

1 ч

0

Више из рубрике

Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ о новој рунди преговора: Чека се коначна одлука

1 ч

0
ЕУ

Свијет

Без сагласности о пакету санкција Москви

2 ч

0
Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

Свијет

Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

3 ч

0
Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

Свијет

Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

40

Сахрањен Борислав Паравац

15

20

Мушкарац истренирао пса да илегално баца ђубре: Појавио се невјероватан снимак

15

20

Криза у краљевској породици: 82 одсто Британаца жели Ендрјуа ван реда за пријесто

15

09

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

15

06

Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner