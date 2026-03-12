Ракетни напад на Тел Авив током обраћања Нетанјахуа

12.03.2026
22:46
Коментари:0
У централном дијелу Израела и околини Тел Авива проглашена је узбуна за ваздушну опасност због ирачког ракетног напада који је почео током конференције за новинаре израелског премијера Бењамина Нетанјахуа, саопштио је неименовани извор.
"Ово се догодило док је Нетанјаху одржавао своју прву конференцију за новинаре од почетка сукоба са техеранским режимом. Пренос његовог обраћања уживо није прекинут упркос опасности од ракета", навео је извор за ТАСС.
Свијет
Израелске одбрамбене снаге су саопштиле да су непосредно прије самог напада детектовале лансирање балистичких ракета из Ирана и одмах затим послале на мобилне телефоне упозорења свим становницима.
