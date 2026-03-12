Logo
Ракетни напад на Тел Авив током обраћања Нетанјахуа

12.03.2026

22:46



У централном дијелу Израела и околини Тел Авива проглашена је узбуна за ваздушну опасност због ирачког ракетног напада који је почео током конференције за новинаре израелског премијера Бењамина Нетанјахуа, саопштио је неименовани извор.

"Ово се догодило док је Нетанјаху одржавао своју прву конференцију за новинаре од почетка сукоба са техеранским режимом. Пренос његовог обраћања уживо није прекинут упркос опасности од ракета", навео је извор за ТАСС.

Haker

Свијет

Операција Муња: Хаковано више од 369.000 уређаја у 163 земље

Израелске одбрамбене снаге су саопштиле да су непосредно прије самог напада детектовале лансирање балистичких ракета из Ирана и одмах затим послале на мобилне телефоне упозорења свим становницима.

Тел Авив

Израел Иран

Иран вијести

Бењамин Нетанјаху

