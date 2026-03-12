Дошао у Њемачку због запослења, остао без бубрега

12.03.2026
Мушкарац из Румуније био је приморан да донира бубрег вођи једног клана. Био је задржан и пријећено му је смрћу од стране једног од најопаснијих криминалних кланова у тој земљи.
Немилосрдним притисцима, банда Царпачи из Темишвара натерала га је да љекарима каже да је брат вође клана и да је орган за њега. Операција је обављена у Њемачкој, а тамошња полиција се укључила у истрагу и затражила од колега из Румуније да пронађу осумњичене.
Вођа криминалног клана из Темишвара, који живи у Њемачкој и који је имао озбиљне бубрежне проблеме, наводно је привукао једног Румуна у Минхен под изговором да му нуди посао, кажу истражитељи. Тамо му је одузео документа и поче да га терорише, уз помоћ своје супруге, јавља Антена Обсерватор.
Према властима из Минхена, двојица чланова клана Царпачи оптужени су да су држали Румуна у ропству и присилили га да донира бубрег. Ако се не би повиновао, рекли су истражитељи, родитељи би му били убијени.
Хируршка интервенција обављена је у јуну 2022. у болници у Немачкој, а орган је примио Градо Царпачи, који је имао озбиљне бубрежне проблеме.
Власти из Њемачке вјерују да се осумњичени налазе у Румунији.
На њихов захтијев, данас су породичну кућу Царпачијевих у Темишвару претресли тужилаштво и одјељење полиције за борбу против мафије, али осумњичени нису пронађени.
Власти су издале међународне потернице за припаднике криминалног клана Царпачи оптужене да су приморали Румуна да им донира бубрег, преноси Телеграф.
