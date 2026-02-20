Logo
Large banner

Без сагласности о пакету санкција Москви

Извор:

СРНА

20.02.2026

12:55

Коментари:

0
ЕУ
Фото: АТВ

Представници чланица ЕУ нису успјели да се сагласе у вези са увођењем 20. пакета санкција Русији, јавио је Ројтерс, позивајући се на неименоване дипломате.

Према ријечима дипломата, представници чланица Уније могли би да се састану током викенда, како би наставили разговоре о санкцијама.

Ројтерс пише да је у оквиру новог пакета санкција предложена забрана прекоморског извоза руске сирове нафте.

Подијели:

Тагови :

Sankcije

Русија

EU

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

Србија

Комбијем превозио дјецу, па направио 11 прекршаја

3 ч

0
Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

Србија

Преваранти користе дјецу да би дошли до пара: Све почиње са једном поруком

3 ч

0
dijete pada sa žičare na jahorini video

Друштво

Објављени нови детаљи пада дјетета са жичаре на Јахорини

3 ч

0
Стиже паметни сат који ће управљати животом?

Наука и технологија

Стиже паметни сат који ће управљати животом?

3 ч

0

Више из рубрике

Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

Свијет

Колико пута се Зеленски помиње у материјалима о Епстину?

3 ч

0
Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

Свијет

Истрага о трагедији у Швајцарској: Излази били закључани док је бар гутао пламен

3 ч

0
Утопило се осам туриста у језеру: Потонули под лед

Свијет

Утопило се осам туриста у језеру: Потонули под лед

3 ч

0
beba

Свијет

Ухапшена чедоморка и саучесници: Убила бебу и бацила је поред смећа

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

40

Сахрањен Борислав Паравац

15

20

Мушкарац истренирао пса да илегално баца ђубре: Појавио се невјероватан снимак

15

20

Криза у краљевској породици: 82 одсто Британаца жели Ендрјуа ван реда за пријесто

15

09

Додик: Остајем веома активан у политици, све ћу их побиједити

15

06

Шиљак прешао у СПС: Без иједног одборника у Сокоцу остала СП

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner