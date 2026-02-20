Без сагласности о пакету санкција Москви

Извор:
СРНА
20.02.2026
12:55
Коментари:0
Представници чланица ЕУ нису успјели да се сагласе у вези са увођењем 20. пакета санкција Русији, јавио је Ројтерс, позивајући се на неименоване дипломате.
Према ријечима дипломата, представници чланица Уније могли би да се састану током викенда, како би наставили разговоре о санкцијама.
Ројтерс пише да је у оквиру новог пакета санкција предложена забрана прекоморског извоза руске сирове нафте.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
15
40
15
20
15
20
15
09
15
06
Тренутно на програму