Стиже паметни сат који ће управљати животом?

Извор:

Б92

20.02.2026

12:32

Стиже паметни сат који ће управљати животом?

Компанија Мета, власник платформи Фејсбук и Инстаграм, наводно је оживјела своје планове за лансирање паметног сата након што је претходни сличан пројекат обустављен прије неколико година.

Према доступним информацијама, нови уређај се интерно развија под кодним именом "Малибу 2".

Иако су ранији прототипови укључивали амбициозне дизајне са двије камере, нови извјештаји сугеришу да ће се Мета овог пута фокусирати на интеграцију са својим екосистемом носивих уређаја. Кључне карактеристике новог сата укључиваће:

-Напредно праћење здравља и фитнеса: Стандардне функције које би стале раме уз раме са конкурентима попут Епла и Самсунга.

-Мета АИ асистент: Дубока интеграција вјештачке интелигенције директно на зглобу корисника.

-Повезаност са паметним наочарама: Сат би могао служити као контролни уређај или додатни екран за Метине Реј-Бан паметне наочаре и будуће АР уређаје.

Подсјетимо, Мета је 2022. године одустала од првобитног плана за паметни сат у оквиру ширих мјера штедње у свом одјељењу Reality Labs. Међутим, успјех њихових паметних наочара и брзи развој АИ технологије подстакли су компанију да се врати на тржиште носивих уређаја.

Иако су се раније појављивале спекулације о изласку током 2025. године, најновији подаци указују на то да Мета планира званично представљање уређаја током 2026. године. Компанија за сада није званично коментарисала ове наводе.

