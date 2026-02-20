Гдје нас сутра очекује снијег?

Извор:
АТВ
20.02.2026
13:48
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити промјенљиво облачно вријеме уз слаб снијег на сјеверу и сјевероистоку, док ће на југу бити ведро.
Локално се око ријека и по котлинама очекује јутарња магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У наставку дана биће углавном суво и уз краће сунчане периоде, на југу сунчаније уз умјерену облачност и вјетровито.
Касније послије подне и увече очекује се претежно облачно вријеме уз нов слаб до умјерен снијег од сјеверозапада ка југоистоку.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, у вишим предјелима на ударе појачан, сјеверних смјерова. У Херцеговини умјерена до јака бура уз олујне ударе увече.
Република Српска
Служено опијело Љиљани Зелен Караџић
Јутарња температура ваздуха биће од минус пет до нула, на југу до четири степена, а највиша дневна од два до седам, на југу до 12, у вишим предјелима од минус један степен Целзијусов.
У Републици Српској и ФБиХ данас је претежно облачно са слабом кишом у већини крајева, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус два, Кнежево један, Чемерно, Дринић и Бихаћ два, Мркоњић Град три, Гацко, Рибник, Приједор, Нови Град, Дрвар и Сански Мост четири, Бањалука, Хан Пијесак, Калиновик, Србац, Соколац, Иван Седло и Јајце пет, Шипово и Тузла шест, Добој и Бијељина седам, Билећа, Требиње, Сребреница и Ливно осам, Зворник и Бугојно девет, Рудо, Фоча, Сарајево и Зеница 10, Вишеград 12 и Мостар 13 степени Целзијусових.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
40
15
20
15
20
15
09
15
06
Тренутно на програму