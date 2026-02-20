УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Језив пад, фаворит на ЗОИ лежао укочен без свијести

Извор:
АТВ
20.02.2026
13:29
Коментари:0
Актуелни свјетски шампион у фристајл скијању, Финли Мелвил Ив, евакуисан је у Ливињу након бруталног пада.
Деветнаестогодишњи Новозеланђанин, који је важио за главног фаворита за злато у халфпајпу на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини, доживио је тежак пад током квалификација у петак.
Република Српска
Додик: Град никада није био запуштенији, све је проблем - гријање, транспорт
Ивес је само неколико минута раније путем Инстаграма позвао пратиоце да гледају његов наступ.
"Почињем за два минута, не пропустите“, написао је са жичаре у Ливигну.
Током извођења трика, снажно је ударио у снијег при слијетању. Након удара, скијаш је неколико секунди остао без свијести, са укоченом једном руком, док хитна помоћ није стигла на мјесто несреће.
Шест медицинских радника пажљиво га је ставило на носила и евакуисало низ стазу.
Хроника
Једна особа погинула у тешкој несрећи: Ватрогасци сијеку возило да би извукли тијело
Иако непомичан током евакуације, Финли је напустио стазу свјестан и са отвореним очима, што је барем привремено олакшало члановима новозеландске делегације који су били видно потресени. За сада није објављен званични медицински извјештај о стању младог скијаша.
Економија
Поскупљује жељезнички превоз: Укидају се и повластице
Пад се десио у изазовним временским условима—облачно и стално пада снијег—али они нису вјероватно узрок несреће, јер су други такмичари, укључујући и оне нижег нивоа, успјешно завршили своје наступе током јутра.
Квалификације у халфпајпу су одигране у петак након што су претходно биле одложене због јаког снијега и мећава које су погодиле олимпијско мјесто у Ливигну.
Bruttissima caduta nell halfpipe maschile, per il favoritissimo per l oro, il neozelandese Finley Mellville, un ragazzo di soli 19 anni, è rimasto a terra incosciente ed è stato portato via dai soccorritori.. speriamo bene#olimpiadinvernali2026#MilanoCortinaOlympics2026 pic.twitter.com/fBmAy3OBiH— Federic (@Federic94023466) February 20, 2026
Остали спортови
5 ч0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
15
40
15
20
15
20
15
09
15
06
Тренутно на програму