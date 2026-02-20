Додик: Град никада није био запуштенији, све је проблем - гријање, транспорт

Извор:
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Република Српска Дејтонским споразумом добила одређен ниво самосталности и независности и тражи да јој се врати право на суверено одлучивање у оквиру тог међународног споразума.
"Боримо се за оно што смо већ имали. Отели су нам много ствари", нагласио је Додик.
Додик је истакао да, уколико то није могуће, онда Република Српска не жели да буде у земљи која се распада и у којој се не прихватају њена права.
"То није сецесија. Сецесија значи процес насилног одвајања. Од чега се ја одвајам? Ни од чега. БиХ је ништа. Она је заједница два ентитета", указао је Додик.
Он је оцијенио да је и политички процес против њега био покушај да се ослаби Република Српска, те подсјетио на, како је рекао, низ лаж изнијетих о њему.
"Падају на причу да сам ја отишао на Суд само што нисам поштовао Кристијана Шмита. Ја сам човјек који је показао прави карактер Србина и на то сам поносан. Поносан сам што сам му рекао `Е нећеш проћи мајсторе`. Гдје сада? Шта се дешава са њим?", рекао је Додик.
Додик је навео да многи уживају у томе што он сада није формално предсједник.
"Остајем очигледно веома активан у политици, а знате зашто? Зато што не желим да имају осјећај побједе. Ја ћу их све побиједити", навео је Додик.
Према његовим ријечима, Републици Српској су узета права и то значи угрожавање, као и наметање земље коју неће, Суда и Тужилаштва БиХ, али је, истовремено, положај Српске никада бољи, иако су покушали да дестабилизују њене институције кроз поновљене изборе за предсједника.
Он је подсјетио да, гдје год да је на поновљеним изборима водио кандидат СДС-а, све је било уреду, а гдје је водио СНСД-ов кандидат била је општа галама и наводи да је ријеч о криминалу и крађи.
"И шта се десило? Добили смо више гласова. Шта се дешава даље? Они ћуте", рекао је Додик за портал "Бањалука.нет" и додао да је више СДС-ових људи било на терену на поновљеним изборима.
Додик је поручио да ће СНСД побиједити и на предстојећим општим изборима, те да ће добити двотрећинску већину са коалиционим партнерима.
Када је ријеч о именима кандидата, лидер СНСД-а је рекао да тачно зна ко ће бити кандидат за предсједника Републике, ко ће водити структуру других и ко ће бити члан Предсједништва БиХ.
"Ове смо изборе завршили на претходним изборима. Они опозиција су у хаосу, причају о нечему, а немају кадар, немају ништа... Спомињу градоначелника Бањалуке, па шта? Град никада није био запуштенији, све је проблем - гријање, транспорт", навео је Додик.
Он је упитао да ли се чуо иједан став предсједника СДС-а Бранка Блануше о имовини, или нечему важном?
"Коме се додворава?", упитао је Додик.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик оцијенио је да су посјете делегације Републике Српске Израелу, Мађарској и САД-у биле међусобно повезане и да Српска није кренула из неутралне позиције, већ из "дебелог минуса" створеног санкцијама и политичким притисцима.
Додик је истакао да Република Српска има пријатеље на свјетском нивоу који све више разумију њену позицију.
Он је навео да је побједа Доналда Трампа за предсједника САД била врло важна, те је подсјетио да је Трамп имао подршку Српске и раније.
"Нисмо могли да добијемо ништа од администрације Џозефа Бајдена, осим проблема. Предсједник Трамп је урадио све што је било као оквир потребно да учини и приближи наше политике томе. Рекао је да неће да гради туђе државе и нације и да се Америка повлачи из тога", рекао је Додик у интервјуу за портал "Бањалука.нет".
Он сматра да се тиме мијења глобални политички оквир и да је концепт униполарног свијета напуштен, те напоменуо да је Трамп одустао од приче која је подваљивана годинама у БиХ – један човјек, један глас.
"Супротставили смо се том концепту, ишли до краја и зато су нас и санкционисали. Ми смо стварни побједници тог глупог процеса политичког Сарајева и глобалистичке елите. Побиједили смо у немогућим околностима", истакао је Додик.
Он се осврнуо и на изјаве америчког државног секретара Марка Рубија са Минхенске конференције, те нагласио да је значајно то што је рекао да је политика "краја историје", на којој се америчка политика једно вријеме базирала, била погрешна.
"Рекао је такве ствари које мијењају глобалне оквире, али то нико није примјетио", рекао је Додик.
Он је додао да су за њега Трамп и руски предсједник Валдимир Путин у овом времену цивилизацијски вриједни људи и да вјерује да ће успјети да стабилизују цивилизацију у процесу мултиполарног свијета.
Додик је најавио да ће у САД поново ићи крајем априла, а српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић почетком марта, када ће БиХ посјетити делегација која ће бити изненађење за политичаре у Сарајеву.
Лидер СНСД-а је и посјету Израелу оцијенио као интензивну и садржајну, те навео да је делегација Републике Српске примљена на највишем нивоу.
"Били смо примљени од предсједника републике, парламента, Владе, министра иностраних послова. Разговарали смо са амбасадорима и фирмама које желе да инвестирају овдје", рекао је Додик, те оцијенио да Израел има значајан међународни политички утицај.
Он је додао да су у Мађарској разговарали са премијером Виктором Орбаном, којег сматра једним од преосталих рационалних политичара здравог разума у ЕУ.
Додик је нагласио да оно што се данас гледа од "квази лидера" у ЕУ не доприноси европској будућности, већ је руши, јер ти лидери "нису хтјели да воде политику здравог разума, него да своје илузије гурају уз брдо".
"И када дођете до одређеног нивоа, више не можете да гурате, а када се распадне илузија, онда ће се распасти и ЕУ. Зато они сада и признају да се то дешава. Видјели сте шест држава које предлажу да се направи Европа са двије брзине. Први од тих шест држава, Њемачка, Француска, Италија, Шпанија, Холандија, Пољска, да они доносе обавезујуће одлуке, а остали други круг мора да прихвати те одлуке", рекао је Додик.
Он је истакао да се то нуди и БиХ, да буде послушник, чему је допринијела поданичка политика бошњачких политичара.
Додик је нагласио да сарајевски политичари ништа нису сачували од БиХ и да је све то пропало, те да је и БиХ илузија.
Говорећи о најављеним блокадама превозника, Додик је истакао да је на страни превозника, оцјењујући да је ријеч о "подмуклој игри структура ЕУ".
"Мислим да је ријеч о једној подмуклој игри структура ЕУ који желе да направе што више проблема овдашњим превозницима да би што више возача отишло у њихове компаније, јер они вапе за таквим људима", констатовао је Додик.
Према његовим ријечима, такве мјере могле би довести до повећања цијена транспорта, угрозити домаће превознике и довести до банкрота оних који су инвестирали у камионе и транспортна средства.
"То је та покварена Европа која мисли само о себи, егоистична, која нам говори о томе да би ми требали да прихватимо њихове вриједности, а које су подвале. Све је то дио једне упорне политике подаништва разних структура на нивоу БиХ", поновио је Додик.
Додик сматра да је потребно увести реципроцитет према Европској унији и јасно поручити да Република Српска не пристаје на поданички однос.
"Искуство ми говори да ако не кажете стани, нећете ништа добити осим новог понижења", рекао је Додик.
Он вјерује да ће Република Српска успјети пронаћи рјешење, те сматра да се на заједнички ниво не треба ослањати, јер поданичка политика бошњачких политичара се своди само на "климање главом у Бриселу".
Додик је рекао да су европски представници у БиХ покварили повјерење у ЕУ, те да ако је владавина права дјеловање Кристијана Шмита, онда нема о томе разговара.
Он је појансио да је судски процес против њега и измишљен с намјером да се он склони са функције да би се могла наставити прича о имовини, али да се то неће десити, јер Српска има пријатеље у свијету који то разумију.
