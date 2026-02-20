Серијски убица хара регионом? Испитује се веза са другим злочинима

Извор:
Након бруталног убиства жене код Куманова у Северној Македонији, полиција истражује могућу везу са другим сличним случајевима, пренијели су македонски медији.
Сектор за унутрашње послове у Куманову подијело је Основном јавном тужилаштву у Куманову кривичну пријаву против Т.Б. (25) из Куманова због основане сумње да је починио кривично дјело "убиство" из члана 123 став 2 тачка 1 Кривичног законика.
У периоду од 27.01 до 12.02.2026. године, осумњичени је у селу Челопек, општина Старо Нагоричане, намјерно и на свиреп и подмукао начин лишио живота жртву, жену (78).
Искористио је чињеницу да је оштећена живјела сама, била стара и немоћна. Када је ушао у њену кућу, она је спавала на кревету, а осумњичени ју је физички напао, нанијевши јој више удараца који су јој нанијели тешке телесне повреде, од којих је жена преминула.
Интензивним координисаним акцијама у протеклих неколико дана од стране Кумановске државне полиције, Одјељења криминалистичке полиције, Кумановског јавног тужилаштва и истражног центра при том тужилаштву, и тимова Института за судску медицину, обезбјеђени су докази који указују на везу између овог догађаја и неколико других сличних случајева у области Куманова.
Због сличности у избору жртве и бруталног начина извршења злочина, истражује се да ли се у овим случајевима ради о убиствима које је починио исти починилац.
За једну од потенцијалних жртава јуче је наложена ексхумација и обдукција, а са тијела преминуле жене прикупљени су трагови и ДНК, који се анализирају.
Истражни органи раде на сложеним стручним извјештајима и анализама, као и на другим радњама за обезбјеђивање доказа, који тренутно не могу бити дијељени са јавношћу због тајности поступка.
Осумњичени је одмах лишен слободе чим је откривен и остаје у притвору на предлог тужиоца.
Такође је наложено психијатријско вештачење осумњиченог од стране тима стручњака - судских психијатара са Института за психијатрију у Скопљу, преноси Телеграф.
