Црногорска полиција на ногама: У току акција широм земље, ево ко је на мети

Извор:

Танјуг

20.02.2026

09:27

Црногорска полиција на ногама: У току акција широм земље, ево ко је на мети

У Никшићу и Грахову у току је велика полицијска акција, а на мети су организоване криминалне групе и међународно тражена лица, јавља портал РТЦГ.

Тај портал сазнаје да се акција спроводи на више локација и у Никшићу и у Грахову.

Према истом извору, у акцији учествује велики број полицајаца.

Црна Гора

хапшење

