Црногорска полиција на ногама: У току акција широм земље, ево ко је на мети

У Никшићу и Грахову у току је велика полицијска акција, а на мети су организоване криминалне групе и међународно тражена лица, јавља портал РТЦГ.
Тај портал сазнаје да се акција спроводи на више локација и у Никшићу и у Грахову.
Према истом извору, у акцији учествује велики број полицајаца.
