Хаос на Јадрану: Море ушло у куће, острва одсјечена од копна

Телеграф
20.02.2026
08:42
Далматинске риве у четвртак су поново биле поплављене због снажне циклоналне плиме и олујног југа који је захватио цијелу обалу. Море је ушло у куће у шибенском предјелу Долац, а критично стање било је и у Каштелима, Сплиту, Трогиру и на Чиову, преноси Морски.хр.
Комбинација изразито ниског притиска и снажних вјетрова узроковала је нагли пораст нивоа мора, што је уобичајено током проласка дубоких циклона преко Јадрана. Уз висок ниво мора, проблем је створила и обилна киша, што је додатно оптеретило системе одводњавања.
У Трибуњу је била поплављена улица, а у Доњим Каштелима мјештани су постављали бране од врећа с пијеском да би заштитили објекте. Бројне су бродске и трајектне линије остале у прекиду изолујући острва од копна. Смиривање ситуације очекује се тек с промјеном смјера вјетра.
Код острва Хвара догодио се проблем с црногорским бродом “Тридесети август”, који је током дана остао дјелимично без погона и наишао на потешкоће у пловидби, јавља Далмација Данас.
Због јаког југа и отежаних услова брод се кретао врло полако и приближавао се опасним дијеловима обале, што је изазвало забринутост међу посадом и надлежнима. Реморкер “Храбри” из луке Плоче био је упућен на интервенцију и ситуација је заједничким напорима ријешена.
На сервису МаринеТраффиц у четвртак увече црногорски брод водио се као да има погон, али било је видљиво да се креће веома малом брзином. Како сазнаје Далмација Данас, мало прије два сата у ноћи с четвртка на петак, брод је стигао у луку Стари Град, гдје се и јутрос налази.
