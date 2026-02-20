Logo
Large banner

Хаос на Јадрану: Море ушло у куће, острва одсјечена од копна

Извор:

Телеграф

20.02.2026

08:42

Коментари:

0
Поплава у Хрватској
Фото: YouTube/Screenshot/Dalmacija Danas

Далматинске риве у четвртак су поново биле поплављене због снажне циклоналне плиме и олујног југа који је захватио цијелу обалу. Море је ушло у куће у шибенском предјелу Долац, а критично стање било је и у Каштелима, Сплиту, Трогиру и на Чиову, преноси Морски.хр.

Комбинација изразито ниског притиска и снажних вјетрова узроковала је нагли пораст нивоа мора, што је уобичајено током проласка дубоких циклона преко Јадрана. Уз висок ниво мора, проблем је створила и обилна киша, што је додатно оптеретило системе одводњавања.

илу-војни авион-25092025

Свијет

Срушио се војни авион, има мртвих

У Трибуњу је била поплављена улица, а у Доњим Каштелима мјештани су постављали бране од врећа с пијеском да би заштитили објекте. Бројне су бродске и трајектне линије остале у прекиду изолујући острва од копна. Смиривање ситуације очекује се тек с промјеном смјера вјетра.

Код острва Хвара догодио се проблем с црногорским бродом “Тридесети август”, који је током дана остао дјелимично без погона и наишао на потешкоће у пловидби, јавља Далмација Данас.

Због јаког југа и отежаних услова брод се кретао врло полако и приближавао се опасним дијеловима обале, што је изазвало забринутост међу посадом и надлежнима. Реморкер “Храбри” из луке Плоче био је упућен на интервенцију и ситуација је заједничким напорима ријешена.

MUP RS

Градови и општине

МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

На сервису МаринеТраффиц у четвртак увече црногорски брод водио се као да има погон, али било је видљиво да се креће веома малом брзином. Како сазнаје Далмација Данас, мало прије два сата у ноћи с четвртка на петак, брод је стигао у луку Стари Град, гдје се и јутрос налази.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

невријеме

poplava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вријеме

Друштво

Какво нас вријеме очекује током дана?

35 мин

0
Земљотрес погодио БиХ

БиХ

Земљотрес погодио БиХ

39 мин

0
Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

Сцена

Баки Прасету украли ствари из запаљеног аута: Покупили су све као шакали

42 мин

0
Умор главобоља

Здравље

Како се изборити са зимским и прољетним умором: Ослушкујте своје тијело

54 мин

0

Више из рубрике

Откривено 50 жртава трговине људима: Од тога 36 малољетних

Регион

Откривено 50 жртава трговине људима: Од тога 36 малољетних

1 ч

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Подгорица - Цетиње, има мртвих

Регион

Тешка саобраћајна несрећа на путу Подгорица - Цетиње, има мртвих

10 ч

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Регион

Весни Братић одређен притвор јер би могла побјећи у БиХ

11 ч

0
Јосип Дабро

Регион

Томашевић: Дабро је посљедица некажњеног усташког поздрава у Сабору

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

50

'Иди код Турака, ј*** се за паре': Шок оптужбе Милице Дабовић на рачун Марине Маљковић

08

46

Потврђено из Тужилаштва: Нема снимка из трамваја који је искочио из шина

08

42

Хаос на Јадрану: Море ушло у куће, острва одсјечена од копна

08

32

Срушио се војни авион, има мртвих

08

22

МУП Српске издао обавјештење: Не постоји разлог за узнемиреност

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner