Весни Братић одређен притвор јер би могла побјећи у БиХ

Бившој министрици просвјете, науке, културе и спорта Црне Горе Весни Братић одређен је притвор до 30 дана, јер постоји опасност да би могла побјећи у Босну и Херцеговину, чије држављанство има поред црногорског, а сумња се и да би могла утицати на свједоке, и поред протока времена од смјене директора школа прије пет година.
То је за емисију "Начисто" саопштио портпарол Специјалног државног тужилаштва Црне Горе (СДТ) Вукас Радоњић.
Радоњић је, како преносе Вијести.ме поручио да овдје нема говора ни о политичком притиску нити демонстрацији силе, већ да све раде по закону. С друге стране, предсједник Црне Горе Јаков Милатовић тражи од Министарства правде да хитно покрене процедуру за њено помиловање док политички саборци Братић из Уједињене Црне Горе најављују нови протест испред Вишег суда.
СДТ терети Братић на основу обимне документације о смјенама директора школа прије пет година. Зашто баш сада, објашњавају тиме да су три пута тражили од Министарства просвјете документацију, али је никад нису добили комплетну.
- Због тога смо били принуђени да преко службеника Специјалног полицијског одјељења обиђемо 254 школе у Црној Гори како би прикупили документацију која се односи на њихове директоре - рекао је Радоњић.
На критике што се Братић хапси с лисицама на рукама, а није осумњичена за организовани криминал, Радоњић је јасан да то није политичко нивелисање по принципу да се хапсе функционери свих вјера, нација или политичке припадности.
- Нема говора о демонстрацији силе. Говора нема о томе. То је законито поступање. У Закону о унутрашњим пословима је одређено да кад полиција доводи одређено лице, користи средства за везивање, доводи га везаног. Нас ти политички коментари не дотичу. Ми радимо професионално, искључиво на односу доказа - казао је Радоњић.
СДТ Братић терети за незакониту смјену осам директора школа, али и за то што није смијенила других 40 директора, а тврде да је морала.
- Да је прибавила одређену корист директорима школа тако што, иако су испунили услове предвиђене Законом о високом образовању и васпитању – она их није смијенила, а била је дужна. И наравно да је теже повриједила права одређеном броју директора, који, иако су испунили законске услове – смијењени су. Да је поступала са свијешћу, намјером и вољом да злоупотријеби службени положај".
Радоњић објашњава да је Братић одређен притвор јер је, дајући личне податке, рекла да је држављанка и Босне и Херцеговине, те би могла побјећи тамо. Тврди и да би могла утицати на свједоке, иако је од спорних радњи прошло пет година.
- Постоји оправдана бојазан да може ометати поступак утицањем на свједоке, у смислу да оствари непосредну или посредну комуникацију с њима и на тај начин договори како би требали да свједоче и на тај начин олакшају или бар не отежају положај у поступку - казао је Радоњић.
А након јучерашњег апела сестре Весне Братић, Славице Братић, Милатовићу да је помилује, он је хитно затражио од Министарства правде да покрене поступак помиловања. Оно, након прикупљања свих доказа, даје приједлог предсједнику који онда одлучује да ли ће помиловати Братић. Истовремено, Уједињена Црна Гора у којој је Братић предсједница Политичког савјета, у недјељу у 18 сати организоваће нови протест подршке, испред Вишег суда у Подгорици, гдје ће поново тражити њено пуштање на слободу, пишу Вијести.ме.
