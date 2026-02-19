Мушкарац (69) осуђен за силовање дјевојчице (9): Годинама им био комшија

Извор:
Курир
19.02.2026
14:36
Коментари:0
Силоватељ (69) из Црне Горе, осуђен је првостепеном пресудом Вишег суда у Подгорици на казну затвора од 20 година због обљубе тада деветогодишње дјевојчице.
Никшићанин је, како преносе тамошњи медији, осуђен данас на максималну затворску казну од 20 година због силовања дјевојчице 2018. године.
- У казну му се урачунава вријеме проведено у притвору од 20. марта 2024. године - наведено је у пресуди.
Образлажући одлуку, суд је истакао да је исказ оштећене, дат током судског поступка, прихваћен као јасан, детаљан и уверљив, те да је поткрепљен другим доказима.
Према утврђеном чињеничном стању, оптужени је у прољеће 2018. године, у мјесту гдје живи, употребом силе принудио тада деветогодишњу дјевојчицу на обљубу. Силована дјевојчица је у његову кућу дошла по налогу мајке, како би преузела чинију.
Суд је утврдио да је оптужени, у просторији у приземљу куће гдје је држао сточну храну, дјевојчицу ухватио за руку, оборио на вреће са храном, скинуо јој одјећу и извршио обљубу, упркос њеном опирању.
Исказ дјевојчице потврђен је свједочењем њене мајке, која је навела да је за злочин сазнала тек након љекарског прегледа, када јој је кћерка открила да ју је "њихов комшија" силовао неколико година раније.
Мајка је пред судом казала да су са оптуженим годинама били у добрим комшијским односима и да су се међусобно помагали, те да није било неуобичајено да дјецу пошаљу код њега да позајме неки предмет.
Међутим, временом је примјетила промјене у понашању кћерке која је избјегавала да се поздрави са оптуженим и невољно је прихватала слаткише које би јој слао. Навела је и да је оптужени посљедњих година знао да долази када би дјевојчица остајала сама код куће. Међутим, дјевојчица се закључавала и није га пуштала у кућу.
Након што јој је кћерка испричала шта се догодило, мајка је ступила у комуникацију са оптуженим путем порука, покушавајући да извуче признање прије пријаве полицији. Према оцјени суда, поруке пронађене претресом њеног телефона потврђују њен исказ и садрже елементе индиректног признања.
Из преписке произлази да мајка тражи објашњење и пријети пријавом, док оптужени не негира наводе, већ инсистира на личном сусрету. У једној поруци наводи: "Ја сам твој роб, све ћу да учиним, помоћи ћу ти, па нека кошта", на шта му мајка одговара: "Може ли се платити живот и будућност дјетета?"
Оптужени потом поручује да се живот и будућност не могу платити, али да може помоћи - "А од тамо не могу", што је суд протумачио као алузију на евентуални одлазак у затвор.
Суд је закључио да оптужени ниједном поруком није оспорио тешке оптужбе нити реаговао негирањем или огорчењем, већ је изражавао спремност да "помогне" и сноси посљедице. Такво држање, према образложењу пресуде, представља индиректно признање кривичног дјела.
