Селак: Створити законске услове за бољи статус судских полицајаца

Извор:
АТВ
19.02.2026
14:27
Коментари:1
Министар правде Горан Селак Републике Српске посјетио данас, у Бањалуци, Судску полицију Републике Српске, гдје је са предсједницом Врховног суда Републике Српске Даниелом Миловановић, присуствовао, колегијуму Судске полиције Републике Српске.
На Колегијуму је анализиран извјештај о раду Судске полиције за протеклу годину, те je разговарано о изазовима у раду са којима се суочавају судски полицајци и предузимању конкретних корака да би њихова улога и положај били ојачани.
Министар Селак је истакао да ће радити на стварању законских услова којима ће се омогућити бољи статус судских полицајаца, изједначавање њихових права са колегама из Министарства унутрашњих послова, пријем нових припадника и савремено опремање Судске полиције.
Регион
Тукла оца и брата, па завршила у затвору
"Јаке и стабилне институције су темељ правне сигурности и снаге Републике Српске. Истовремено, очекујемо већу посвећеност, професионалност и пуну одговорност у извршавању послова и задатака. Само редом, дисциплином и испуњавањем дужности можемо очувати законитост, безбједност и достојанство институција Републике Српске“, поручио је овом приликом министар Селак
Регион
1 ч0
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
30
15
29
15
27
15
17
Тренутно на програму