Стевандић са амбасадором Италије у БиХ: Са Српском се мора разговарати

Извор:
АТВ
19.02.2026
13:03
Коментари:0
Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Републике Италије у Босни и Херцеговини Саром Ети Кастелани о актуелној политичкој ситуацији, као и о сарадњи Републике Српске и Италије.
Током разговора истакнута је важност отвореног и конструктивног дијалога, при чему је предсједник Стевандић поручио да се са Републиком Српском мора разговарати, а не да се о њој разговара без њеног учешћа, те да је неопходно поштовати њену уставну и правну позицију.
Он је навео да је у политици Републике Српске неприхватљиво дјеловање високог представника, посебно наметање закона, те оцијенио да су његово постојање и рад антицивилизацијски и антиевропски чин.
Стевандић је нагласио да се Италија у Босни и Херцеговини није показала као земља која заузима стране, већ као партнер који настоји да разумије сложене односе и специфичности унутрашњег уређења, те да њено присуство у привреди и разумијевање процедура и културе у БиХ отварају могућност да Италија буде фактор стабилизације односа и процеса прикључивања Европској унији.
Састанку је присуствовао и замјеник амбасадора Републике Италије у БиХ Рикардо Ригели.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
30
15
29
15
27
15
17
Тренутно на програму