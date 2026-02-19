Logo
Стевандић са амбасадором Италије у БиХ: Са Српском се мора разговарати

АТВ

19.02.2026

13:03

Ненад Стевандић и Сара Ети Кастелани
Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Републике Италије у Босни и Херцеговини Саром Ети Кастелани о актуелној политичкој ситуацији, као и о сарадњи Републике Српске и Италије.

Током разговора истакнута је важност отвореног и конструктивног дијалога, при чему је предсједник Стевандић поручио да се са Републиком Српском мора разговарати, а не да се о њој разговара без њеног учешћа, те да је неопходно поштовати њену уставну и правну позицију.

Он је навео да је у политици Републике Српске неприхватљиво дјеловање високог представника, посебно наметање закона, те оцијенио да су његово постојање и рад антицивилизацијски и антиевропски чин.

Стевандић је нагласио да се Италија у Босни и Херцеговини није показала као земља која заузима стране, већ као партнер који настоји да разумије сложене односе и специфичности унутрашњег уређења, те да њено присуство у привреди и разумијевање процедура и културе у БиХ отварају могућност да Италија буде фактор стабилизације односа и процеса прикључивања Европској унији.

Састанку је присуствовао и замјеник амбасадора Републике Италије у БиХ Рикардо Ригели.

Ненад Стевандић

Ambasador Italije u BiH

sastanak

