Петронијевић: Ситуација око условног отпуста због смрти супруге врло деликатна, Караџићево здравље није добро

Извор:

СРНА

19.02.2026

10:53

Коментари:

0
Петронијевић: Ситуација око условног отпуста због смрти супруге врло деликатна, Караџићево здравље није добро

Горан Петронијевић, члан правног тима Радована Караџића, изјавио је да због повјерљивости не може да говори о евентуалном условном отпусту Караџића из британског затвора због смрти супруге, те указао да је ситуација изузетно деликатна, те да здравствено стање првог предсједника Републике Српске уопште није добро.

- О томе не можемо сада говорити. Разних прича је ту било и да ли ће га пустити да дође. Нажалост, тај поступак је врло компликован и спада у групу такозваних конфинденшл /поверљивих/ захтева, тако да ја чак ни не могу говорити о томе - навео је Петронијевић.

На питање колико би иначе такав процес трајао и да ли би било довољно времена да би Караџић могао да стигне на сахрану супруге Љиљане сутра на Палама, Петронијевић каже да, нажалост, не би.

- Његово здравствено стање које уопште није добро - рекао је Петронијевић, те додао да још не зна да ли је Караџић и обавијештен о смрти супруге.

- Са мном није комуницирао, нисмо се чули синоћ, а да ли се чуо са неким из породице, то треба питати њих - рекао је он.

Према његовим ријечима, питање је и како би та информација утицала на Караџићево тешко здравствено стање.

- Ситуација је веома деликатна. Он је у лошем здравственом стању. Како може утицати на њега ово што се десило, да не причам - истакао је Петронијевић.

Када је ријеч о Хашком механизму и да ли ће одговорити на евентуални захтјев за условни отпуст због смрти супруге, Петронијевић је изразио сумњу, те подсјетио да Караџића нису пустили на сахрану ни када му је умро брат нити на четрдесетницу, и то из Хага, а камоли из затвора.

Петронијевић је додао да ће вјероватно доћи на сахрану Караџићеве супруге сутра на Палама.

Говорећи о здравственом стању Караџића, Петронијевић је рекао да се први предсједник Републике Српске налази у затворском стационару.

- Чим га пребаце у стационар, то значи да је ситуација лоша - додао је Петронијевић.

Напоменуо је да су генералу Ратку Младићу одбили захтјев за ванредни отпуст тако што су рекли да се "не налази у терминалној фази", након што су пустили генерала Небојшу Павковића тешко обољелог од рака.

- То су зликовци, пусте те само да не умреш тамо, да њима не буде на терет - рекао је Петронијевић.

Петронијевић је оцијенио да се ситуација у свијету мијења и да је Механизам изгубио финансирање од САД, па је сада питање колико ће ЕУ подносити "терет" тог суда.

- Сама чињеница да је садашња америчка администрација то урадила говори о томе да су фактички прећутно признали оно што ми говоримо - да то није суд, него једноставно једна казнена експедиција, дисциплински орган НАТО-а - рекао је Петронијевић.

Први предсједник Републике Српске Радован Караџић правоснажно је осуђен на доживотну казну затвора пред хашким судом за наводне ратне злочине у БиХ, а 2021. године пребачен је да служи казну у британски затвор на острву Вајт.

Љиљана Зелен Караџић преминула је јуче у Источном Сарајеву у 81. години.

Караџићева је по професији била неуропсихијатар, а од 1993. до 2002. године обављала је функцију предсједника Црвеног крста Републике Српске.

Биће сахрањена сутра на градском гробљу Баре на Палама.

