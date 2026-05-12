Шта морате знати ако први пут идете у манастир Острог?

Православни вјерници данас обиљежавају празник посвећен Светом Василију Острошком, једном од највећих чудотвораца на овим просторима. Управо је Свети Василије Острошки оснивач манастира Острог кога посјети велики број вјерника током цијеле године. Ипак, можда и највећа посјета се очекује данас, када обиљежавамо његов празник.
Рођен је почетком 17. вијека у Херцеговини, а био је познат по вјери, скромности и посвећености народу. Као митрополит херцеговачки помагао је људима у тешким временима и остао упамћен као духовник коме су се многи обраћали за савјет и утјеху.
Пред крај живота повукао се у Острог, гдје је служио Богу и окупљао вјернике. Послије његове смрти, његове мошти остале су сачуване у Горњем манастиру Острог и сматрају се чудотворним. Због бројних свједочења о исцјељењима и помоћи вјерницима, Свети Василије Острошки данас представља симбол вјере, наде и духовне снаге за православце широм Балкана. Његов празник обиљежавамо данас, 12. маја, када велики број ходочасника долази у Острог да му ода пошту.
Уколико планирате да посјетите манастир Острог, а идете први пут, ово су неки од савјета како треба да се понашате и шта да понесете.
Манастир Острог, уклесан у стрме литице планине Острошке греде, важи за једно од најпосећенијих и најважнијих православних светилишта у региону. Светиња се налази између Никшића и Даниловграда, у срцу Црне Горе, и лако је доступна из готово свих крајева земље. Од Будве или Котора, до Острога се стиже за неколико сати вожње, па многи посјетиоци бирају управо једнодневни излет како би посјетили манастир Острог.
Без обзира на мотиве доласка, готово свако ко посјети манастир понесе снажан утисак и осјећај посебне енергије овог светог мјеста.
Бројне приче о исцјељењима и свједочења ходочасника доприносе посебној атмосфери која ово мјесто чини другачијим. Идеалан период за посјету манастиру Острог су прољеће и јесен што због пријатнијих температура, што због мањих гужви, док је током љета посјећеност највећа.
Напомена за посјету манастиру је да се обучете и обујете пристојно, односно да бирате затворену гардеробу. Препорука је да обучете нешто што ће покрити рамена и кољена, како за жене тако и за мушкарце.
Пошто пут до Горњег манастира укључује успон и пјешачење, па добро размислите и о удобној обући како бисте лакше савладали пут.
Корисно је са собом имати флашу воде, нешто за јело, као и заштиту од сунца. Током топлијих дана добро ће вам доћи качкет, шешир или наочаре за сунце, док крема са заштитним фактором може бити од велике помоћи током дужег боравка напољу.
Комплекс манастира подељен је на Доњи и Горњи манастир, који се налазе на различитим нивоима планине.
Доњи дио манастира налази се ближе подножју и до њега се најлакше долази аутомобилом или организованим превозом. Ту се налазе конаци, Црква Свете Тројице и простор за одмор прије наставка пута ка Горњем манастиру.
Горњи манастир смјештен је високо у стијенама и представља значајнији дио комплекса. До њега води стаза којој је потребно око сат времена хода, мада постоји и могућност превоза за посјетиоце.
У овом дијелу налазе се Црква Ваведења Пресвете Богородице и Црква Светог Крста, као и мошти Светог Василија Острошког.
Препоручује се тишина, нарочито у близини цркава и мејста гдје се људи моле. Фотографисање у појединим дијеловима је ограничено, па је важно пратити упутства монаха и особља.
