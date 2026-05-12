Опрез за воланом: Мјестимично влажни коловози, учестали одрони

У већини крајева у Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су мјестимично влажни, а на дионицама кроз усјеке учестали су одрони.
Саобраћај је потпуно обустављен за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина, а алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина, саопштено је из Ауто-мото савеза Српске.
Због радова на проширењу моста, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Вршани-Бијељина један. Возила масе до 3,5 тоне усмјераваће се преко привремене обилазнице која се налази у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе преко 3,5 тоне усмјеравати преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина /рејон Балатуна и Трњака/. Саобраћај ће се одвијати успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком и регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Због минирања на каменолому "Рогоушићи" доћи ће до обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи и на дионици граница Републике Српске/Федерације БиХ Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута од пет до седам минута.
Из АМС упозоравају на активирана клизишта на дионици магистралног пута Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, због чега је потребна опрезна вожња, а на магистралном путу Приједор-Козарска Дубица, на дионици Приједор– Горњи Јеловац, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираног клизишта, обустављен је саобраћај за све категорије возила, на регионалном путу, дионица Стари Угљевик-Главичице, саобраћај се одвија алетрнативним правцима.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
Због редовног сервиса тунела Хум, Печуј, Ричице и Клопче, затворена је дионица ауто-пута Зеница сјевер-Зеница југ. За вријеме радова, саобраћај је преусмјерен преко наплатног мјеста Зеница југ.
У току је санација коловоза на дионици ауто-пута Какањ-Лашва, због чега је у дужини од три километра затворена лијева страна ауто-пута, а возила се усмјеравају двосмјерно-супротном страном.
Претицајном траком на мјесту радова саобраћај се одвија на дионицама ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ /преко моста Херцеговина/.
На магистралном путу Тузла-Бијељина /Бањ Брдо/ возила до 3,5 т саобраћају једном траком, наизмјенично, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
На магистралном путу М-5 гранични прелаз Изачић-Бихаћ у току је реконструкција моста и возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
На граничним прелазима Градишка, Градина и Костајница појачан је интезитет саобраћаја на излазу из БиХ, а на осталим прелазима за сада нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне. Гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
