Брутално насиље у Новом Саду: Мушкарац претучен металном шипком

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мушкарац стар тридесет и шест година претучен је металном шипком вечерас нешто прије двадесет и два часа на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду, а све се одиграло након краће расправе у саобраћају, наводи Инстаграм страница 192.rs.
Он је задобио вишеструке повреде у виду посјекотина у предјелу главе.
Полиција је на терену. Увиђај је у току.
Повријеђени је превезен у Ургентни центар КЦВ, преноси Телеграф.рс.
