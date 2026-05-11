Logo
Large banner

Аустријанци залутали на подручју Зеленгоре, па мотором "упали" у снијег: Повријеђена жена

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
11.05.2026 16:58

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Држављанка Аустрије повријеђена је приликом пада са мотоцикла у рејону планине Зеленгора, сазнаје АТВ.

Према незваничним информацијама, страни држављани су мотоциклом залутали на планинском подручју гдје их је затекао снијег.

Из Дома здравља Гацко за АТВ потврђено је да је повријеђена држављанка Аустрије задобила прелом поткољенице и ишчашење, након чега је пребачена у Болницу Требиње на даље лијечење.

Полицијској станици Гацко око 15 часова пријављено је да је аустријским држављанима указана медицинска помоћ.

“О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које се изјаснило да у наведеном догађају нема елемената кривичног дјела ни прекршаја.” рекли су за АТВ из ПУ Требиње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Требиње

Саобраћајна незгода

Аустрија

удес

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дрво пало на аутомобил у Бањалуци

Бања Лука

Дрво пало на аутомобил у Бањалуци

3 ч

0
Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.

Србија

МУП упозорава, нова превара на "Воцапу": Ако кликнете на линк, преузеће вам налоге

3 ч

0
Јак лед прекрио улице и дворишта у Градачцу

Друштво

Јак лед прекрио улице и дворишта у Градачцу

3 ч

0
Најновија, ударна вијест

Свијет

Жестока пуцњава у Ници, има мртвих и рањених

3 ч

0

Више из рубрике

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

Хроника

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

4 ч

0
Познат узрок смрти дјечака из Приједора, околности се утврђују

Хроника

Познат узрок смрти дјечака из Приједора, околности се утврђују

4 ч

2
држављани Кине затечени у кријумчарењу људи

Хроника

Кинези ухваћени у кријумчарењу људи!

6 ч

0
Паре

Хроника

Тузланка иза решетака: Варала људе да јој је ауто у квару

6 ч

0

  • Најновије

19

53

"Сарадња са Русијом национални приоритет"

19

43

Макрон изгубио живце на самиту, прекинуо говор због публике

19

41

АТВ у посједу Шмитовог извјештаја: Додик поменут 16 пута, Срби и Хрвати "лоши момци"

19

37

Цвијановић: Од Европљана желимо чути да се процес доношења одлука мора вратити у домаће институције

19

26

Станивуковић чека СДС да се "уразуми"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner