Аустријанци залутали на подручју Зеленгоре, па мотором "упали" у снијег: Повријеђена жена

Аутор:Теодора Бјелогрлић
Држављанка Аустрије повријеђена је приликом пада са мотоцикла у рејону планине Зеленгора, сазнаје АТВ.
Према незваничним информацијама, страни држављани су мотоциклом залутали на планинском подручју гдје их је затекао снијег.
Из Дома здравља Гацко за АТВ потврђено је да је повријеђена држављанка Аустрије задобила прелом поткољенице и ишчашење, након чега је пребачена у Болницу Требиње на даље лијечење.
Полицијској станици Гацко око 15 часова пријављено је да је аустријским држављанима указана медицинска помоћ.
“О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које се изјаснило да у наведеном догађају нема елемената кривичног дјела ни прекршаја.” рекли су за АТВ из ПУ Требиње.
