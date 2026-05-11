Кинези ухваћени у кријумчарењу људи!

Гранична полиција БиХ ухапсила је двоје држављана Кине који су откривени у кријумчарењу троје сународњака.
У ГП БиХ наводе да је кријумчарење откривено приликом патролирања и надзора државне границе полицијски службеника ГП БиХ и Граничне полиције Хрватске на подручју Посушја.
”Страни држављани кријумчарени су аутомобилу ”фолскваген туран”, регистарских ознака БиХ”, саоштила је ГП БиХ.
Ухапшени Кинези су спроведени у Тужилаштво БиХ уз извјештај о почињеном кривичном дјелу кријумчарење људи.
”Одузето је возило мобители, новац и други материјали који могу послужити као доказ у кривичном поступку”, наводе у ГП БиХ.
