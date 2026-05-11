Logo
Large banner

Кинези ухваћени у кријумчарењу људи!

Аутор:

АТВ
11.05.2026 13:07

Коментари:

0
држављани Кине затечени у кријумчарењу људи
Фото: ГП БиХ

Гранична полиција БиХ ухапсила је двоје држављана Кине који су откривени у кријумчарењу троје сународњака.

У ГП БиХ наводе да је кријумчарење откривено приликом патролирања и надзора државне границе полицијски службеника ГП БиХ и Граничне полиције Хрватске на подручју Посушја.

”Страни држављани кријумчарени су аутомобилу ”фолскваген туран”, регистарских ознака БиХ”, саоштила је ГП БиХ.

Ухапшени Кинези су спроведени у Тужилаштво БиХ уз извјештај о почињеном кривичном дјелу кријумчарење људи.

”Одузето је возило мобители, новац и други материјали који могу послужити као доказ у кривичном поступку”, наводе у ГП БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гранична полиција БиХ

Мигранти

кријумчарење мигратана

Посушје

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полицајац Немања Алемпић, који је трагично изгубио живот у саобраћајној незгоди

Хроника

Колеге се опраштају од трагично страдалог Немање Алемпића

3 ч

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Хроника

Тужилац из Травника ухапшен због примања мита!

3 ч

2
Полиција Србија

Хроника

Малољетници брутално претучени: Нападачи на Вождовцу користили шипке и бакље приликом напада

3 ч

0
Долијала варалица из Тузле: Ојадила више људи тражећи помоћ

Хроника

Долијала варалица из Тузле: Ојадила више људи тражећи помоћ

4 ч

0

  • Најновије

15

59

Адвокатица тврди да јој је Владимир Кецмановић пријетио

15

55

Власник кафића у БиХ оптужен због смрт малољетника

15

42

Нетанјаху: Моџтаба Хамнеи је жив, скрива се у бункеру и покушава одржати ауторитет

15

39

Овако се невријеме креће кроз БиХ: Активан жути метеоаларм

15

21

Већ испаљено 70 противградних ракета, читав дан нестабилне временске прилике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner