ПСС тјера Бланушу да одустане: Врх Покрета предлаже Станивуковића за кандидата

11.05.2026 17:44

Фото: ATV

Врх Покрета Сигурна Српска на Главном одбору предложиће Драшка Станивуковића као кандидата за предсједника Републике Српске. За само 48 сати исто би требало да уради и СДС. Да по ко зна који пут потврди кандидатуру Бранка Блануше.

За овај потез ПСС оправдање виде у претходним договорима са СДС-ом, али и самом споразуму који је понуђен од стране Српске демократске странке.







"Ми немамо у овом моменту приједлог за српског члана Предсједништва БиХ и сматрамо да ли СДС или друге странке треба да дају кандидата који би такође био заједнички кандидат опозиције у Републици Српској. Имамо и даље добру комуникацију са СДС-ом. Предсједништво Покрета је већ усвојило предложени споразум о заједничком опозиционом дјеловању. Он је предложен од СДС-а, колико знамо прихватио га је и Народни фронт", рекао је потпредсједник ПСС-а Игор Радојичић.

Још један потпредсједник ПСС-а, Дејан Којић, сматра да Станивуковић треба да буде кандидат за предсједника Српске и да су имали доста разумијевања и за СДС, и за Небојшу Вукановића.

"Прошле године када је био састанак везан за подршку господину Блануши на пријевременим предсједничким изборима, договор је био да ако Блануша побиједи да ће и 2026. године бити кандидат. Ако изгуби, да ми и наша партија дамо кандидата. Прије неколико мјесеци је договорено да се уради анкета и ко буде боље стајао да он буде кандидат. Ми смо анкету урадили, не знам зашто СДС није урадио. Волио бих да и они ураде и да се држимо договора", рекао је Којић.

Којић поручује да је дошло вријеме да ПСС одреди свој политички правац и још једном се дотакао Небојше Вукановића.







"Господин Вукановић је у неколико наврата износио неистине по питању Драшка Станивуковића. Нисмо хтјели да се оглашавамо, али не могу да не подсјетим народ да је господин Вукановић и 2024. године био против кандидатуре господина Станивуковића за градоначелника Бањалуке и да је тад имао лошу процјену, што су показали ти избори. Он и сада има лошу процјену. Ми смо и даље пружене руке према свим опозиционим партијама. Желимо да разговарамо, али не желимо да ико понижава и умањује нашу снагу у Републици Српској".

Образлажући избор Станивуковића, Бранислав Бореновић каже да је један од разлога и тај што је бањалучки градоначелник два пута побиједио "режим" СНСД-а у Бањалуци уз сплетке и подметања, док му је иза леђа стајао Игор Радојичић, један од "људи режима".

"Двије деценије губимо изборе за предсједника Републике Српске. Да ли због сујете, недовољне ширине и погледа који треба да отворе видике како и на који начин и са ким однијети тако важну побједу за предсједника Републике и српског члана Предсједништва БиХ и донијети довољно мандата, примарно 42 плус да можемо формирати Владу. Имамо право да утврдимо наш став. Ми смо најбрже растућа политичка опција која је донијела одлуку да иде у укрупњавање политичке сцене. Данас по најновијим истраживањима ПСС има подршку преко 20 одсто грађана Републике Српске, а господин Станивуковић има убједљиво највећу подршку грађана за сваку инокосну позицију", рекао је Бореновић.

Пристижу реакције СДС-а

Нешто прије почетка сједнице на друштвеним мрежама огласио се бијељински градоначелник Љубиша Петровић.

Он каже да је опозиција посљедњих 20 година излазила на изборе са заједничким кандидатом и "уједињена" и губи, те да је вријеме да у битку иду разједињени.

Љубиша Петровић

Република Српска

Петровић: 20 година губимо уједињени, куцнуо је час да идемо разједињени

Треба подсјетити да Љубиша Петровић чини тврду струју СДС-а која подржава кандидатуру Бранка Блануша за предсједника Републике Српске уз поруку да би све друго била издаја.

Покрет Сигурна Српска

Игор Радојичић

Драшко Станивуковић

Бранислав Бореновић

Дејан Којић

Састанак

Коментари (22)
