Гдје је Станивуковић? Хрвати кажу да је пуштен ноћас у 2, ПСС тврди да је у притвору

24.03.2026
Портпарол Покрета Сигурна Српска Мирјана Радановић рекла је да је бањалучки градоначелник Драшко Станивуковић и даље у притвору у Хрватској. Међутим, хрватска полиција каже да је Станивуковић приведен, али и пуштен ноћас око 2 сата.
Полиција је појаснила да је Станивуковић приведен на граничном прелазу Стара Градишка након што је одбио преглед пртљага, што је прекршај из Закона о надзору државне границе, преноси Индекс.
На границу је, како наводе, дошао синоћ иза 22 сата, а будући да је одбио преглед пртљаге, приведен је на прекршајни поступак те је пуштен ноћас око 2 сата.
Станивуковићеви сарадници су данас сазвали конференцију на којој су саопштили да према посљедњим информацијама Драшко Станивуковић и даље у притвору.
"Посљедње информације кажу да је Драшко Станивуковић још у притвору. Није још пуштен. Адвокат је на путу ка Станивуковићу који се налази у ПС Стара Градишка", рекла је Радановић.
АТВ је послао упит хрватској полицији о разлозима задржавања бањалучког градоначелника као и његовом пуштању на слободу, али до објављивања овог текста нисмо добили одговор.
Подсјећамо, Станивуковић је ноћас задржан на граници са Хрватском након повратка из Мађарске.
О свему се огласио и предсједник Владе Саво Минић.
"Тражићу од министра унутрашњих послова Републике Српске да провјери са МУП-ом Хрватске све информације у вези са задржавањем Драшка Станивуковића. Он је грађанин Републике Српске и интересује нас конкретан разлог задржавања", рекао је Минић.
