Несташица дизела у Хрватској, од поноћи нове цијене

Аутор:АТВ
24.03.2026
07:05
Еуросупер је тако поскупио са досадашњих 1.50 на 1.62 евра по литру, док еуродизел умјесто досадашњих 1.55 од поноћи кошта 1.73 евра по литру. Плави дизел поскупио је са 0.89 на 1.19 евра по литру.
Порасле су и цијене течног нафтног гаса. Гас у резервоарима поскупио је са 1.70 на 1.99 евра по килограму, а гас у боцама са 2.40 на 2.57 евра по килограму.
На бензинским пумпама у поподневним часовима почеле су веће гужве.
Од поноћи скупље гориво у Црној Гори
На неким бензинским пумпама појавио се и проблем несташице дизела, прије свега плавог.
У Загребу на Ининој бензинској у Вуковарској недалеко од Лисинског стоји обавјештење да нема еуродизела, у шта смо се могли увјерити данас нешто прије 18 часова. На улазу у бензинску пише и да се Class Premium дизел точи по цијени обичног, и то на два агрегата.
Цијена дизела "пала" на 1,20 евра, настао општи хаос: Возачи пунили резервоаре и канистере, власник пумпе у шоку
Упркос томе што из Владе и нафтних компанија моле грађане да не стварају залихе, има и таквих ситуација. Читатељка каже како је у Сплиту затекла на бензинској иза човјека који је дошао са комбијем пуним великих канистера и бачви те точио један по један. „Створио се чеп на бензинској. Мени је резервоар био празан, иначе не бих чекала. Тако се ваљда штеди“, испричала је читатељка која нам је уступила и фотографију.
У Грудама на крајњем југу Хрватске понестаје горива, а слични проблеми шире се и на друге дијелове земље, јавља РТЛ Данас. Продаја је ограничена, а када се залихе исцрпе, нових испорука нема.
На једној бензинској пумпи у Конавлима остале су тек двије и по тоне дизела и једна тона бензина, након чега продаја стаје. Предсједник Удружења малих дистрибутера горива Борис Подобник поручио је за РТЛ да мали дистрибутери не могу сами носити терет кризе и да очекују помоћ државе.
Хитна одлука Словеније: Нема сипати горива колико хоћеш
Слична ограничења важе и на бензинским пумпама у Метковићу, Хрватској Костајници, Брезовој Глави, Липовљанима, Липику и Глини. Укупно је погођено осам локација.
Премијер Андреј Пленковић (Andrej Plenković) рекао је да би цијене без владиних мјера биле још више. По тим прорачунима, еуродизел би коштао 1.86 евра, еуросупер 1.71 евро, плави дизел 1.23 евра, гас у резервоарима 2.07 евра, а гас у боцама 2.77 евра по килограму.
Регулисане цијене важиће само на бензинским пумпама ван ауто-путева, док ће на ауто-путевима цијене бити тржишне.
(Индекс)
