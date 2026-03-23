Ким Џонг Ун на изборима освојио 99,93 одсто гласова

АТВ

23.03.2026

22:52

Фото: Tanjug/AP

Строго контролисана законодавна власт Сјеверне Кореје поново је изабрала Ким Џонг Уна за предсједника Комисије за државне послове.

Одлуку је данас објавила државна Корејска централна новинска агенција (КЦНА), након сједнице Врховне народне скупштине (СПА), највишег законодавног тијела у земљи.

Наука и технологија

Да ли ускоро стиже нова ставка на комуналне рачуне

У извјештају се наводи да је добио 99,93 одсто гласова, уз излазност од 99,99 одсто.

- Врховна народна скупштина поново је изабрала друга Ким Џонг Уна за предсједника Комисије за државне послове Демократске Народне Републике Кореје током прве сједнице одржане 22. марта. У извјештају је исход описан као одраз једногласне воље и жеље корејског народа - наводи се у извјештају.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Српска ће имати најмање акцизе на гориво у региону

Подсјећамо, Ким Џонг Ун води Сјеверну Кореју од 2011. године, након смрти свог оца.

Прочитајте више

Небојша Вукановић

Република Српска

Вукановић истиче да је Станивуковић проблем: Објавио ко ће бити кандидати

33 мин

0
Осуђена "кућна помоћница" из БиХ која је ојадила аустријског пензионера

Хроника

Осуђена "кућна помоћница" из БиХ која је ојадила аустријског пензионера

35 мин

0
Срушио се авион у Колумбији

Свијет

Детаљи пада авиона: У летјелици било 125 људи, има мртвих и несталих

35 мин

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Да ли сте међу њима? Ови знакови су на лошем гласу

39 мин

0

Више из рубрике

Срушио се авион у Колумбији

Свијет

Детаљи пада авиона: У летјелици било 125 људи, има мртвих и несталих

35 мин

0
Доналд Трамп

Свијет

Европске акције порасле након што је Трамп најавио деескалацију сукоба са Ираном

48 мин

0
Разарач ХМС Драгон започео дејства код Кипра

Свијет

Британски разарач започиње операције

1 ч

0
Америка одредила датум краја рата са Ираном

Свијет

Америка одредила датум краја рата са Ираном

1 ч

0

