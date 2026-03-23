Ким Џонг Ун на изборима освојио 99,93 одсто гласова

23.03.2026
22:52
Строго контролисана законодавна власт Сјеверне Кореје поново је изабрала Ким Џонг Уна за предсједника Комисије за државне послове.
Одлуку је данас објавила државна Корејска централна новинска агенција (КЦНА), након сједнице Врховне народне скупштине (СПА), највишег законодавног тијела у земљи.
У извјештају се наводи да је добио 99,93 одсто гласова, уз излазност од 99,99 одсто.
- Врховна народна скупштина поново је изабрала друга Ким Џонг Уна за предсједника Комисије за државне послове Демократске Народне Републике Кореје током прве сједнице одржане 22. марта. У извјештају је исход описан као одраз једногласне воље и жеље корејског народа - наводи се у извјештају.
Подсјећамо, Ким Џонг Ун води Сјеверну Кореју од 2011. године, након смрти свог оца.
