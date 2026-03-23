Осуђена "кућна помоћница" из БиХ која је ојадила аустријског пензионера

23.03.2026
У Регионалном суду у Ајзенштату осуђена је држављанка Босне и Херцеговине која се теретила да је на “перфидан” начин преварила, сад већ покојног, аустријског пензионера.
Како преносе медији, жртва ове жене и њених помагача био је доброћудни пензионер (72) из Бургенланда који је наводно, без свог знања, подизао кредите и изгубио цјелокупну уштеђевину. Ради се о суми од више од 50.000 евра.
Протагонисткиња овог криминалног подухвата је удовица из БиХ (53), која је била кућна помоћница овом пензионеру. Иначе, помоћ му је била неопходна јер се опорављао о можданог удара.
А, превара је изведена љета, 2022. године када се овом пензионеру на вратима појавио посредник за кредите, који је одиграо улогу "симпатичног пријатеља". Ријеч је о Србину (50) који је, касније ће се испоставити, био саучесник држављанке БиХ. Недуго затим, већ при сљедећој ненајављеној посјети, исти човјек се појавио као "судски извршитељ".
Није јасно да ли га је пензионер препознао. Наводно, кућна помоћница је била у дуговима и само јој је овај пензионер могао помоћи.
Уз помоћ „возача“, који се такође нашао пред судом, пензионера су возили по банкама у Бечу и Салцбургу. Тамо је несвјесно потписивао уговоре о кредитима. Укупна сума је 50.000 евра, а можда и већа. Осим тога, био је приморан да финансира аутомобил за сина 53-годишњакиње, вриједан 17.500 евра.
Проблем је што је жртва преминула фебруара, 2023. године и многе његове изјаве, које је дао полицији током првобитног саслушања, немогуће је провјерити.
Наводно, поред аустријског пензионера, успјела је да превари и свог комшију, који је гајио одређена осјећања према њој. Она му је рекла да јој "судски извршитељи" пријете ако у року од два дана не уплати 25.000 евра. Он је исто тако отишао и подигао кредит и дао јој новац.
Овај Аустријанац тврди да му је од јануара 2023. до марта 2026. скинуто је укупно 39 мјесечних рата по 420 евра. Остаје још око 23.500 евра дуга. (са камата овај Аустријанац мора да врати укупно 39.800 евра)
Суд је жени, не само због ранијих пресуда, изрекао 30 мјесеци безусловног затвора.
"Судски извршитељ“ је добио 21 мјесец, од чега седам безусловно. "Возач" и њен син су ослобођени. Пресуда није правоснажна, пишу Независне новине.
