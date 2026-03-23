Тешка несрећа на ауто-путу, има повријеђених

23.03.2026
У судару два возила код Бачића, у близини Сарајева, повријеђене су двије особе, чији је степен повреда још непознат.
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево су потврдили да је до несреће дошло на ауто-путу А1 код мјеста Бачићи.
У несрећи су учествовала два путничка возила те су повријеђене двије особе које су превезене на указивање љекарске помоћи.
Из МУП-а КС су казали како је прерано говорити о степену повреда те о томе не могу давати више информација.
Увиђај је у току, а ауто-пут је затворен за саобраћај, пише Кликс.ба.
